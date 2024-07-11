Капелло: У сборной Англии будет преимущество перед финалом Евро
Бывший главный тренер сборных России и Англии Фабио Капелло прокомментировал выход англичан в финал чемпионата Европы.
Бывший главный тренер сборных России и Англии Фабио Капелло прокомментировал выход англичан в финал чемпионата Европы.
В полуфинале Евро-2024 команда Гарета Саутгейта в основное время обыграла Нидерланды (2:1).
«Англия не тратит лишних сил, они достигают минимального результата, который нужен для выхода в следующую стадию. Это эффективная стратегия, перед финалом у них будет преимущество, они будут не такими усталыми», — приводит слова Капелло «Советский спорт».
В финале турнира сборная Англии сыграет с Испанией. Матч состоится 14 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск.