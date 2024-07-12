Трибуны Уимблдона освистали Алькараса за прогноз на финал футбольного Евро | Источник: Getty Images

Алькарас сегодня вышел в финал турнира, победив россиянина Даниила Медведева. В послематчевом интервью Алькарас пообещал приложить максимум усилий, чтобы стать чемпионом.

«Это будет хороший день для всех испанцев», — заявил Алькарас.

За эти слова трибуны освистали Алькараса, поскольку в один день с финалом Уиблдона состоится решающий матч Евро-2024 между Испанией и Англией.