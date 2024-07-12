Трибуны Уимблдона освистали Алькараса за прогноз на финал футбольного Евро
Испанский теннисист Карлос Алькарас спровоцировал недовольство трибун на Уимблдоне.
Испанский теннисист Карлос Алькарас спровоцировал недовольство трибун на Уимблдоне.
Алькарас сегодня вышел в финал турнира, победив россиянина Даниила Медведева. В послематчевом интервью Алькарас пообещал приложить максимум усилий, чтобы стать чемпионом.
«Это будет хороший день для всех испанцев», — заявил Алькарас.
За эти слова трибуны освистали Алькараса, поскольку в один день с финалом Уиблдона состоится решающий матч Евро-2024 между Испанией и Англией.
«Я не говорил, что Испания победит! Я лишь сказал, что это будет веселый день», — оправдался Алькарас.