Испания — Англия. Что важно знать о финале Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
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Все таблицы
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Германия
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Швейцария
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Венгрия
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Шотландия
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Испания
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2
Италия
34
3
Хорватия
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4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
21:41 (мск), источник: РБК

Испания — Англия. Что важно знать о финале Евро-2024

Сборные Испании и Англии сыграют в финале чемпионата Европы. Испанцы могут стать рекордсменами турнира по числу трофеев, однако англичане постараются не проиграть во втором финале подряд. Главное о матче — в материале «РБК Спорт».

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Испания — Англия. Что важно знать о финале Евро-2024 | Источник: Reuters

Испания — Англия.

Дата и время: 14 июля, 22:00 («Матч ТВ»).

Место: «Олимпиаштадион» (Берлин).

Станет ли Испания рекордсменом Евро.

Сборная Испании имеет шансы установить несколько рекордов Евро, но многое решится в финальной игре.

Испания дошла до финала Евро-2024, выйдя с первого места из группы с Италией (1:0), Хорватией (3:0) и Албанией (1:0), в плей-офф испанская команда обыграла Грузию (4:1), Германию (2:1 в дополнительное время) и Францию (2:1).

Стоит отметить, что всего сборная Испании забила 13 мячей на турнире. Ранее только Франция в 1984 году (14) забила больше на одном чемпионате Европы.

Ламин Ямаль | Источник: Jonathan Moscrop/Getty Images

В полуфинале со сборной Франции забитым мячом отметился Ламин Ямаль, который в возрасте 16 лет и 362 дней стал самым молодым автором гола в истории Евро. В истории чемпионатов мира также не было голов игроков моложе Ямаля, Пеле забивал на ЧМ-1958 в возрасте 17 лет и 239 дней. За день до финала Евро-2024, 13 июля, Ямалю исполнилось 17 лет.

Кроме того, на счету Ямаля уже три голевые передачи на турнире. Примечательно, что ни один испанский футболист никогда не делал четыре голевые передачи на одном чемпионате Европы.

Дани Ольмо | Источник: Reuters

Также испанский нападающий Дани Ольмо является лучшим бомбардиром турнира на данный момент, забив три мяча и отдав две передачи. Столько же голов на счету англичанина Гарри Кейна. Также Ольмо стал первым испанцем с пятью результативными действиями (3+2) на ЧЕ со времен Давида Сильвы на Евро-2012 (2+3).

Главному тренеру испанской команды Луису Де ла Фуэнте в день финала будет 63 года и 23 дня — он станет третьим по возрасту тренером, под чьим руководством команда дошла до финала чемпионата Европы. Более взрослые тренеры, доходившие до решающего матча Евро, были возглавлявший сборную Греции в 2004-м году Отто Рехагель (65 лет, 330 дней) и Испании Луис Арагонес (69 лет, 337 дней), под чьим руководством сборная Испании в 2008-м году стала победителем турнира.

Испания выиграла три финала крупных турниров подряд, в которые попадала: испанская команда выиграла чемпионат Европы в 2008-м и 2012-х годах, а также чемпионат мира 2010-го года. Ни одна европейская команда не добивалась успеха в четырех финальных матчах чемпионата мира и Евро.

Первый раз чемпионат Европы испанская команда выиграла в 1964-м году. Единственное поражение Испании в финале Евро было от Франции (0:2) в 1984 году. Испанская сборная может стать первой командой в истории, выигравшей чемпионат Европы четыре раза.

Реабилитируется ли Англия во втором финале подряд

Источник: Reuters

Сборная Англия с трудом дошла до финальной стадии. Англия заняла первое место в группе, в которую входили Сербия (1:0), Дания (1:1) и Словения (0:0). В плей-офф англичане чудом выиграли у Словакии (2:1), уступая к 89-й минуте со счетом 0:1 и вырвав победу в дополнительное время, выиграли у Швейцарии в серии пенальти (1:1 в основное время, 5:3 по пенальти) и обыграли Нидерланды в дополнительное время (2:1).

При этом, во всех трех матчах плей-офф английская команда пропускала первой. Так Англия стала первой сборной в истории, вышедшей в финал Евро, хотя уступала в счете на трех стадиях плей-офф.

На протяжении всего турнира Англия подвергалась критике из-за незрелищной игры. При переполненном звездами составе сборная умудряется временами играть вторым номером даже с командами уровня Словакии.

Стоит отметить, что Англия является единственной топ-команда без звания чемпиона Европы. Это также будет первый финал крупного турнира Англии, в котором англичане примут участие не на своей земле, поскольку предыдущие два решающих матча турнира, в которых они принимали участие (финалы чемпионата мира 1966 года и Евро-2020) были проведены на стадионе «Уэмбли» (Лондон).

Полузащитник Англии Деклан Райс пообещал выпить пива в случае победы Англии на Евро-2024. «Если мы выиграем сейчас, я выпью настоящего пива. Вероятно, мне придется зажать нос, так как я ненавижу его запах!» — заявил Райс.

Гарет Саутгейт | Источник: Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал третьим тренером, который вышел в финал Евро два раза. До него это делали Хельмут Шен (1972, 1976) и Берти Фогтс (1992, 1996), которые возглавляли сборную Германии. Все три специалиста дошли до решающих матчей Евро в двух турнирах подряд. При этом, ни один тренер не проигрывал два финала чемпионата Европы подряд.

Перед финалом Саутгейт назвал испанцев фаворитами матча. «Они были лучшей командой. Тактически нам придется быть идеальными, поскольку они очень хорошая команда. Но знаете, мы в финале», — заявил тренер.

Гарри Кейн | Источник: Reuters

Лучшим бомбардиром команды является Гарри Кейн, который забил три из семи мячей сборной Англии на этом турнире. Он может претендовать на звание лучшего бомбардира турнира, если отметиться забитыми мячами. Кроме того, благодаря реализованному пенальти в полуфинале Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Евро в матчах плей-офф (6 голов).

Испания — Англия: история встреч

Сборные Англии и Испании встретятся в третий раз в истории чемпионатов Европы. Впервые это произошло на групповом этапе турнира в 1980-м году, тогда англичане выиграли со счетом 2:1, а в 1996-м году команды встретились в четвертьфинале — Англия победила в послематчевой серии пенальти (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

В последний раз англичане и испанцы встречалась на групповом этапе Лиги наций в 2018-м году: в первом матче Испания выиграла со счетом 2:1, во второй встрече Англия победила (3:2).

История противостояния сборных Испании и Англии.

Матчи: 27.

Победа Испании: 10.

Победа Англии: 13.

Голы: 32:45.

Сборная Испании вышла в финал Евро в пятый раз. По этому показателю она уступает только Германии (шесть), у Италии и Советского Союза — по четыре.

Как Испания и Англия играли в финалах чемпионата Европы:

Испания:

1964 год. СССР — 2:1.

1984 год. Франция — 0:2.

2008 год. Германия — 1:0.

2012 год. Италия — 4:0.

Англия:

2020 год. Италия — 1:1, пен. 2:3.

Испания — Англия: кто фаворит матча

Испания — Англия. Что важно знать о финале Евро-2024 | Источник: Reuters

Суперкомпьютер Opta считает, что Испания выиграет титул с вероятностью в 60,4%, а шансы Англии оцениваются в 39,6%. При этом, по прогнозам компьютера испанцы победят в основное время с вероятностью в 40,5%. Шансы на то, что игра перейдет в дополнительное время (30,5%) приблизительно равны с шансами англичан на победу в основное время матча (29%).

В день старта Евро Opta оценивала шансы Англии в 17,9%. Выше шансы были только у Франции (18,4%). Испания шла в списке фаворитов пятой (10,3%).

Статистическая компания Gracenote (Nielsen) оценила вероятность победы Испании в финале без учета основного времени в 62%, Англии — в 38%.

В день старта сезона Gracenote оценивала шансы Испании на чемпионство в 10,8%. Она была третьей среди фаворитов после Франции и Германии (по 11,6%), Англия шла девятой (6,1%).

Букмекеры также отдают предпочтение испанцам. На победу в основное время средний коэффициент составляет 2,5 (то есть при ставке 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 1500 ₽). На победу Англии в основное время дают коэффициент 3,6, на ничью — 2,9.

При этом на итоговую победу Испании коэффициент составляет 1,69, Англии — 2,29.

Альвина Цаканян

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