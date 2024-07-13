Тренер сборной Англии Саутгейт заявил, что не верит в сказки перед финалом Евро

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что команда показала прогресс по ходу плей-офф чемпионата Европы по футболу. Об этом он заявил журналистам.

Финал чемпионата Европы, в котором сыграют команды Англии и Испании, пройдет в воскресенье на Олимпийском стадионе в Берлине, начало — 22:00 мск.

«Я не верю в сказки, — сказал Саутгейт, отвечая на вопрос, пришла ли пора сборная Англии побеждать в Германии, сборная страны которой победила на Евро-1996 в Англии. — Я верю в мечты, и у нас они большие. Мы чувствовали необходимость и важность этого. Но, с другой стороны, ты должен сделать так, чтобы все это произошло завтра. Мы должны выступить на том уровне, на котором нам нужно, так что, конечно, это была бы прекрасная история, все в наших руках, и самое главное — это наше выступление».

«Все в хорошей форме, и это здорово, — отметил он. — Мы с нетерпением ждем этого испытания. Очевидно, что за последние несколько недель команда прибавила, проявила потрясающий характер и стойкость. Я должен сказать, что для меня было честью работать с ними каждый день на тренировочном поле, вся команда полностью отдавалась каждой тренировке».