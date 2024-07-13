Футболист Кейн считает, что победа на Евро перечеркнет все его клубные неудачи
На клубном уровне нападающий не завоевали ни одного трофея.
На клубном уровне нападающий не завоевали ни одного трофея.
БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Победа на чемпионате Европы по футболу перечеркнет клубные неудачи нападающего сборной Англии Гарри Кейна. Об этом футболист рассказал журналистам.
Кейн трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, один раз — игроком сезона турнира, был лучшим бомбардиром чемпионата мира 2018 года. При этом нападающий не завоевал ни одного трофея на клубном и национальном уровнях.
«Да, ни для кого не секрет, что я не выигрывал командных трофеев, — сказал Кейн. — С каждым годом ты становишься все более мотивированным и полным решимости. Завтра вечером у меня есть возможность выиграть один из самых крупных турниров, которые только можно выиграть, и войти в историю своей страны, которой я очень горжусь, потому что я англичанин».
«Так что да, без сомнения, я бы отдал все, что сделал в своей карьере, за то, чтобы завтрашний вечер завершился особенной победой. Я действительно полон решимости сделать завтрашний вечер особенным», — сказал Кейн.
Финал чемпионата Европы, в котором сборная Англии сыграет с командой Испании, пройдет в воскресенье на Олимпийском стадионе в Берлине, начало — 22:00 мск.