Футболист Кейн считает, что победа на Евро перечеркнет все его клубные неудачи

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БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Победа на чемпионате Европы по футболу перечеркнет клубные неудачи нападающего сборной Англии Гарри Кейна. Об этом футболист рассказал журналистам.

Кейн трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, один раз — игроком сезона турнира, был лучшим бомбардиром чемпионата мира 2018 года. При этом нападающий не завоевал ни одного трофея на клубном и национальном уровнях.

«Да, ни для кого не секрет, что я не выигрывал командных трофеев, — сказал Кейн. — С каждым годом ты становишься все более мотивированным и полным решимости. Завтра вечером у меня есть возможность выиграть один из самых крупных турниров, которые только можно выиграть, и войти в историю своей страны, которой я очень горжусь, потому что я англичанин».

«Так что да, без сомнения, я бы отдал все, что сделал в своей карьере, за то, чтобы завтрашний вечер завершился особенной победой. Я действительно полон решимости сделать завтрашний вечер особенным», — сказал Кейн.