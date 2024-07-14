Испания и Англия устроят бурю в финале Евро? 10 фактов о главном матче года

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
22:00ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
09:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Испания и Англия устроят бурю в финале Евро? 10 фактов о главном матче года

Испания встретится с Англией в финале чемпионата Европы по футболу.

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Источник: Reuters

Чемпионат Европы по футболу подходит к концу. Уже сегодня в Берлине будет сыгран решающий матч немецкого Евро-2024: на поле арены «Олимпиаштадион» выйдут сборные Испании и Англии. РИА Новости Спорт готовит болельщиков к знаменательному событию и знакомит с десяткой важных фактов о воскресном финале.

Испания — Англия

  • Когда: 14 июня, 22:00 по московскому времени;
  • Где: Олимпийский стадион, Берлин.

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1. На Евро-2024 обе сборные остаются непобежденными. Вот только у великолепных испанцев Луиса де ла Фуэнте 100-процентный результат (уверенно обыграли Хорватов, Италию, Албанию и Грузию, дожали Францию в полуфинале; лишь с немцами в четвертьфинале пришлось повозиться в дополнительное время), а у англичан две ничьи в группе (выстояли Дания и Словения), победа над невразумительной Сербией, выстраданный успех над словаками по итогам 120 минут и швейцарцами (фартануло в серии пенальти). Плюс драматичный триумф над Нидерландами в полуфинале.

2. Пути команд пересекались 27 раз: десять раз выходили победителями из противостояния испанцы, 13 — англичане. Разумеется, мы не можем не вспомнить четвертьфинал Евро-1996, когда родоначальники футбола на лондонской арене «Уэмбли» выиграли по пенальти после нулевой ничьей.

Важно: главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отыграл весь тот матч на позиции защитника.

3. Сборная Англии во второй раз в истории вышла в финал Евро: в 2021-м родоначальники футбола упустили трофей на родном «Уэмбли», в серии пенальти уступив итальянцам. У Испании статистика куда круче: пятый выход в финал и возможность стать четырехкратным победителем Евро, вернув трофей спустя десять лет.

4. «Проклятие Гарри Кейна» — пожалуй, самый интересный сюжет финала. Бедный англичанин забивает очень много: главный голеадор в истории своей сборной в матче с Нидерландами оформил свой шестой мяч в рамках плей-офф чемпионатов Европы и стал лучшим бомбардиром в истории игр на вылет на Евро. Но у него совсем нет трофеев! Он проигрывал в финалах Лиги чемпионов и Евро — даже переход в «Баварию» ничего не изменил, ведь мюнхенцы с треском провалили сезон и впервые с 2012 года ничего не выиграли.

Английские фанаты верят: в Берлине черная полоса нападающего наконец прервется.

5. На «Золотую бутсу», которую вручают лучшему бомбардиру по итогам Евро, претендуют аж шесть игроков: Иван Шранц (Словакия), Дани Ольмо (Испания), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды) и Кейн. У всех по три гола, однако только у испанца и англичанина остается шанс вырваться вперед и стать единоличным победителем.

Впрочем, вмешаться в гонку может и партнер Гарри Джуд Беллингем, у которого в активе два забитых мяча.

6. Несмотря на жесткую критику за невнятную игру сильной сборной, Саутгейт дважды вышел в финал на четырех последних международных первенствах. Он возглавил команду Англии в 2016 году, после чего, помимо финала в Германии, сыграл в финале Евро-2020, стал четвертым на чемпионате мира 2018 года в России и вылетел на стадии четвертьфинала на катарском ЧМ-2022.

7. Накануне 17-летие отметил Ламин Ямаль, главное открытие Евро-2024. В Германии юный испанец забил и отдал три голевых паса, переписав сразу несколько рекордов. Для начала: в первом же матче на турнире Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Евро. Также испанец обошел великого Пеле, став самым молодым участником полуфиналов на ЧМ/Евро, и швейцарца Йохана Фонлантена — теперь он самый молодой автор гола в истории чемпионатов Европы.

8. Поговорили о юном поколении — отдадим должное и ветеранам. В полуфинале с французами защитнику сборной Испании, чемпиону мира Хесусу Навасу было 38 лет и 231 день — это самый возрастной игрок, когда-либо участвовавший в полуфиналах чемпионатах Европы. Кстати, игрок «Севильи» брал золото в киевском финале 2012 года — сегодня он постарается передать молодежи опыт больших побед.

9. О главной локации турнира, Олимпийском стадионе. Арена в Берлине принимала много больших футбольных событий: финалы Лиги чемпионов (2015) и Кубка УЕФА (1986), драматичнейший решающий матч ЧМ-2006 с ударом Зинедина Зидана в грудь Марко Матерацци. Но вот финалы Евро на «Олимпиаштадион» еще ни разу не играли — сегодня это будет исправлено.

10. Букмекеры справедливо считают фаворитом «Фурию роху»: 1.7 против 2.2 на самую дорогую команду чемпионата.

Иван Орехов

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Италия
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Югославия
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Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
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Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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