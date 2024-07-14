Испания и Англия устроят бурю в финале Евро? 10 фактов о главном матче года

Чемпионат Европы по футболу подходит к концу. Уже сегодня в Берлине будет сыгран решающий матч немецкого Евро-2024: на поле арены «Олимпиаштадион» выйдут сборные Испании и Англии. РИА Новости Спорт готовит болельщиков к знаменательному событию и знакомит с десяткой важных фактов о воскресном финале.

Испания — Англия

Когда: 14 июня, 22:00 по московскому времени;

14 июня, 22:00 по московскому времени; Где: Олимпийский стадион, Берлин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-65m2-T1Qe8?si=3hxP9DPQsXog7EBo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

1. На Евро-2024 обе сборные остаются непобежденными. Вот только у великолепных испанцев Луиса де ла Фуэнте 100-процентный результат (уверенно обыграли Хорватов, Италию, Албанию и Грузию, дожали Францию в полуфинале; лишь с немцами в четвертьфинале пришлось повозиться в дополнительное время), а у англичан две ничьи в группе (выстояли Дания и Словения), победа над невразумительной Сербией, выстраданный успех над словаками по итогам 120 минут и швейцарцами (фартануло в серии пенальти). Плюс драматичный триумф над Нидерландами в полуфинале.

2. Пути команд пересекались 27 раз: десять раз выходили победителями из противостояния испанцы, 13 — англичане. Разумеется, мы не можем не вспомнить четвертьфинал Евро-1996, когда родоначальники футбола на лондонской арене «Уэмбли» выиграли по пенальти после нулевой ничьей.

Важно: главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отыграл весь тот матч на позиции защитника.

3. Сборная Англии во второй раз в истории вышла в финал Евро: в 2021-м родоначальники футбола упустили трофей на родном «Уэмбли», в серии пенальти уступив итальянцам. У Испании статистика куда круче: пятый выход в финал и возможность стать четырехкратным победителем Евро, вернув трофей спустя десять лет.

4. «Проклятие Гарри Кейна» — пожалуй, самый интересный сюжет финала. Бедный англичанин забивает очень много: главный голеадор в истории своей сборной в матче с Нидерландами оформил свой шестой мяч в рамках плей-офф чемпионатов Европы и стал лучшим бомбардиром в истории игр на вылет на Евро. Но у него совсем нет трофеев! Он проигрывал в финалах Лиги чемпионов и Евро — даже переход в «Баварию» ничего не изменил, ведь мюнхенцы с треском провалили сезон и впервые с 2012 года ничего не выиграли.

Английские фанаты верят: в Берлине черная полоса нападающего наконец прервется.

5. На «Золотую бутсу», которую вручают лучшему бомбардиру по итогам Евро, претендуют аж шесть игроков: Иван Шранц (Словакия), Дани Ольмо (Испания), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды) и Кейн. У всех по три гола, однако только у испанца и англичанина остается шанс вырваться вперед и стать единоличным победителем.

Впрочем, вмешаться в гонку может и партнер Гарри Джуд Беллингем, у которого в активе два забитых мяча.

6. Несмотря на жесткую критику за невнятную игру сильной сборной, Саутгейт дважды вышел в финал на четырех последних международных первенствах. Он возглавил команду Англии в 2016 году, после чего, помимо финала в Германии, сыграл в финале Евро-2020, стал четвертым на чемпионате мира 2018 года в России и вылетел на стадии четвертьфинала на катарском ЧМ-2022.

7. Накануне 17-летие отметил Ламин Ямаль, главное открытие Евро-2024. В Германии юный испанец забил и отдал три голевых паса, переписав сразу несколько рекордов. Для начала: в первом же матче на турнире Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Евро. Также испанец обошел великого Пеле, став самым молодым участником полуфиналов на ЧМ/Евро, и швейцарца Йохана Фонлантена — теперь он самый молодой автор гола в истории чемпионатов Европы.

8. Поговорили о юном поколении — отдадим должное и ветеранам. В полуфинале с французами защитнику сборной Испании, чемпиону мира Хесусу Навасу было 38 лет и 231 день — это самый возрастной игрок, когда-либо участвовавший в полуфиналах чемпионатах Европы. Кстати, игрок «Севильи» брал золото в киевском финале 2012 года — сегодня он постарается передать молодежи опыт больших побед.

9. О главной локации турнира, Олимпийском стадионе. Арена в Берлине принимала много больших футбольных событий: финалы Лиги чемпионов (2015) и Кубка УЕФА (1986), драматичнейший решающий матч ЧМ-2006 с ударом Зинедина Зидана в грудь Марко Матерацци. Но вот финалы Евро на «Олимпиаштадион» еще ни разу не играли — сегодня это будет исправлено.

10. Букмекеры справедливо считают фаворитом «Фурию роху»: 1.7 против 2.2 на самую дорогую команду чемпионата.