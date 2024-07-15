Стал известен лучший игрок Евро-2024
Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
28-летний футболист провел на турнире шесть матчей и отметился одним забитым мячом. В финале Родри отыграл только 45 минут и был заменен в перерыве из-за повреждения.
Лучшим молодым игроком Евро-2024 признан полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль. Он провел на турнире все семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. За день до финала Ямаль отметил свой 17-й день рождения.
Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом турнира и повторил рекорд по количеству результативных передач. Ранее четыре голевые передачи на одном чемпионате Европы делали Любинко Друлович (2000), Эден Азар, Аарон Рэмзи (оба — 2016) и Стивен Цубер (2021).
Лучшим игроком финала признан нападающий сборной Испании Нико Уильямс, который отметился забитым мячом на 47-й минуте. 22-летний футболист провел на турнире шесть матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Сборная Испании в рекордный четвертый раз завоевала титул чемпиона Европы и стала самой титулованной командой Старого Света, обойдя по числу побед на Евро сборную Германии. Ранее испанцы становились чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.
Кроме того, сборная Испании стала первой командой в истории Евро, которая выиграла на турнире все семь матчей. Также испанцы установили рекорд турнира по забитым мячам — 15.