Стал известен лучший игрок Евро-2024

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28-летний футболист провел на турнире шесть матчей и отметился одним забитым мячом. В финале Родри отыграл только 45 минут и был заменен в перерыве из-за повреждения.

Лучшим молодым игроком Евро-2024 признан полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль. Он провел на турнире все семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. За день до финала Ямаль отметил свой 17-й день рождения.

Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом турнира и повторил рекорд по количеству результативных передач. Ранее четыре голевые передачи на одном чемпионате Европы делали Любинко Друлович (2000), Эден Азар, Аарон Рэмзи (оба — 2016) и Стивен Цубер (2021).

Лучшим игроком финала признан нападающий сборной Испании Нико Уильямс, который отметился забитым мячом на 47-й минуте. 22-летний футболист провел на турнире шесть матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Сборная Испании в рекордный четвертый раз завоевала титул чемпиона Европы и стала самой титулованной командой Старого Света, обойдя по числу побед на Евро сборную Германии. Ранее испанцы становились чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.