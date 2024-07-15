Саутгейт объяснил причину замены Кейна в финале Евро-2024 Испания — Англия

«Физически ему было тяжело. Он приехал на турнир и не достиг того уровня, на который мы надеялись. Матч крайне требовательный [к физическому здоровью], и мы подумали, что свежесть Олли [Уоткинса] позволит нам лучше прессинговать. Я считаю, что вышедшие на замену игроки сделали то, о чем мы их просили», — цитирует Саутгейта BBC.