Каррагер заступился за Саутгейта после поражения Англии в финале Евро

«Свен-Йоран Эрикссон играл по схеме 4−4−2, Капелло слишком строгий, Саутгейт слишком сосредоточен на обороне! Забавно, что всегда виноват тренер, да? Факт в том, что наши топ-игроки не показали себя на этом турнире. И в прошлые годы тоже.



Футбол сборных — это про игроков. Он не переполнен топ-тренерами. Наши застыли в первом тайме, позволив вратарю выбивать вперед, не требуя мяча. Топ-игроки не проявили себя! До финала мы владели мячом примерно 60% времени, потому что играли со средними командами. Вы вините Саутгейта в том, что одни из лучших атакующих игроков Европы не могут сломать защиту средних команд?» — написал Каррагер.