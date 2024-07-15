«За 100 млн надо уметь пасовать вперед». Ван дер Варт — о Райсе
Бывший полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт оценил игру полузащитников сборной Англии Джуда Беллингема и Деклана Райса в финале Евро-2024. Об этом сообщает NOS.
Бывший полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт оценил игру полузащитников сборной Англии Джуда Беллингема и Деклана Райса в финале Евро-2024. Об этом сообщает NOS.
В финальном матче сборная Англии уступила титул чемпионов Европы команде Испании (1:2).
«Беллингем на поле не занимается тонкими касаниями мяча. Он просто сильный парень, который готов работать на протяжении 90 минут. Я бы поспорил с 10-й у него на спине. Он может носить этот номер, без проблем. Но “десяткой” в моем понимании он не является.
За Деклана Райса заплатили 100 миллионов евро! А что он такого делает на поле? Он просто получает мяч и пасует его обратно Джону Стоунзу. Если ты стоит 100 миллионов, то надо хотя бы уметь пасовать вперед», — сказал ван дер Варт.
Летом 2023 года Деклан Райс перешел из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116,6 млн евро, став самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба. В дебютном сезоне за «канониров» 25-летний полузащитник провел 51 матч, в которых забил семь мячей и сделал десять результативных передач.
На Евро-2024 Райс отыграл все семь матчей и отличился одной голевой передачей.
Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. На Евро-2020 англичане уступили итальянцам (1:1, 2:3 пен.).