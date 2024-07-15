«За 100 млн надо уметь пасовать вперед». Ван дер Варт — о Райсе

«Беллингем на поле не занимается тонкими касаниями мяча. Он просто сильный парень, который готов работать на протяжении 90 минут. Я бы поспорил с 10-й у него на спине. Он может носить этот номер, без проблем. Но “десяткой” в моем понимании он не является.



За Деклана Райса заплатили 100 миллионов евро! А что он такого делает на поле? Он просто получает мяч и пасует его обратно Джону Стоунзу. Если ты стоит 100 миллионов, то надо хотя бы уметь пасовать вперед», — сказал ван дер Варт.