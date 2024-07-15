Англия на Евро уступила по опасности голевых моментов Хорватии

Вчера, 14 июля, сборная Англии проиграла Испании в финальном матче Евро-2024 со счетом 1:2. В составе победителей голы забили Нико Уильямс и Микель Ойярсабаль, у англичан отличился вышедший на замену Коул Палмер.

За все сыгранные матчи континентального первенства голевые моменты Англии оценили в 6,43 ожидаемых гола. Этот показатель оказался ниже, чем у сборной Хорватии (7,10), завершившей выступления на групповом этапе.

Отмечается также, что в плей-офф Евро Англия полагалась на ненадежные моменты. Так, в финале Палмер забил в ситуации, которую оценили в 0,03 xG. Аналогичную опасность присудили удару Сака в ворота Швейцарии, в то время как Беллингему спрогнозировали 0,05 xG перед голом Словакии.

Сборная Испании в рекордный четвертый раз завоевала титул и стала самой титулованной командой Европы, обойдя по числу побед на Евро команду Германии. Ранее испанцы выиграли континентальное первенство в 1964, 2008 и 2012 годах.

Сборная Англии во второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы. На Евро-2020 англичане уступили команде Италии (1:1, 2:3 пен.).