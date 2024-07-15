Английские фанаты не встретят сборную после возвращения с Евро
Болельщики сборной Англии не смогут встретить национальную команду после возвращения с Евро-2024, сообщает пресс-служба англичан.
Болельщики сборной Англии не смогут встретить национальную команду после возвращения с Евро-2024, сообщает пресс-служба англичан.
«Игроки и персонал сборной Англии отправятся в обратный путь чартерным рейсом и покинут аэропорт через частный терминал, поэтому у болельщиков не будет возможности поприветствовать их», — говорится в заявлении национальной команды.
Вчера, 14 июля, сборная Англии проиграла Испании в финале Евро-2024 со счетом 1:2. В составе победителей голы забили Нико Уильямс и Микел Оярсабаль. У англичан отличился вышедший на замену Коул Палмер.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Испании.
«Мы боролись до самого конца, сегодня мы недостаточно хорошо владели мячом. Они действительно хорошо прессинговали, и нам приходилось выходить из-под этого давления, а мы не смогли этого сделать. У них больший контроль над игрой, и это могло немного нас измотать. Тем не менее, когда мы сравняли счет, мы все еще были на месте, игра все еще была открытой. Как всегда в таких играх, разница была незначительной, но они были лучшей командой на турнире. В целом, они этого заслужили», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
Сборная Испании в рекордный четвертый раз выиграла чемпионат Европы и стала самой титулованной командой Старого Света, обойдя по числу побед на Евро команду Германии. Ранее испанцы выиграли континентальное первенство в 1964, 2008 и 2012 годах.
Сборная Англии во второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы. На Евро-2020 англичане уступили команде Италии (1:1, 2:3 пен.).