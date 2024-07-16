Шесть проигранных финалов и ноль трофеев. На капитана Англии навели порчу?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
09:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шесть проигранных финалов и ноль трофеев. На капитана Англии навели порчу?

РИА Новости Спорт — о невезучем голеадоре, который к 30 годам не поднял над головой ни одного трофея.

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В воскресенье в Германии подошел к концу 17-й чемпионат Европы по футболу. В решающем противостоянии турнира сборная Испании в самой концовке вырвала победу у Англии, нанеся капитану родоначальников футбола Харри Кейну шестое поражение в финале.

Истории поражений навевают грусть, но от этого они популярны в футбольном мире ничуть не меньше «золотых» воспоминаний. Все знают, что великий вратарь Джанлуиджи Буффон проиграл три финала Лиги чемпионов — «ушастый» кубок не покорился итальянцу. Терпел неудачи не менее прославленный соотечественник ДжиДжи Алессандро Дель Пьеро, сокрушался в финалах ЛЧ и чемпионата мира 2010 года Арьен Роббен из Нидерландов.

Однако самым нефартовым было принято считать Михаэля Баллака. Капитан сборной Германии уступил во всех значимых финалах в своей насыщенной карьере: дважды останавливался в шаге от победы в Лиге чемпионов с «Байером» и «Челси», в то время как с «бундесманшафт» оставался с серебром на ЧМ-2002 и Евро-2008… Кромешный ужас.

Источник: AP 2023

В 2024 году на задний план ушел и Баллак. Вчера, сегодня, ближайшие недели болельщики и СМИ будут обсуждать Харри Кейна. Почему? Да потому что у лучшего бомбардира в истории сборной Англии уже шесть проигранных финалов. И ни одного успешного исхода. В выходные Кейн — скажем прямо — сплоховал в Берлине и был заменен во втором тайме, кульминация которого осталась за испанцами. Звание одного из шести лучших бомбардиров Евро-2024 вряд ли утешит нападающего.

Источник: Reuters

«Поражение в финале — это самое тяжелое, что может быть. Мы отлично справились с тем, чтобы вернуться в игру, и сравняли счет, но не смогли воспользоваться моментом, чтобы продолжить. Мы не смогли удержать мяч и были наказаны. Это настолько болезненно, насколько это вообще возможно». (Sky Sports).

Харри Кейн
капитан сборной Англии

С одним матчем-разочарованием разобрались. А какие были остальные пять?

  • В 2015 году «Тоттенхэм Хотспур», за который Кейн отыграл 12 лет, дошел до финала Кубка английской лиги, но уступил «Челси» со счетом 2:0.
  • Финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19 могло и не быть, если бы не чудо в Амстердаме и камбек со счета 0:2 в ответной встрече с «Аяксом». Но до Мадрида «шпоры» доехали… И не смогли ничего поделать с великолепным «Ливерпулем» Юргена Клоппа (0:2).

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  • 2021 год. Снова одна победа отделяет Кейна и лондонский клуб от Кубка английской лиги. К сожалению, Эмерик Лапорт на 82-й минуте забил единственный мяч, и трофей достался «Манчестер Сити».
  • На Евро-2020, перенесенном на 2021-й из-за пандемии коронавируса, все шло в руки родоначальников футбола. Но даже в финале на лондонской арене «Уэмбли» не получилось взять первый титул чемпионов Европы — Италия сравняла (1:1) и закончила дело в серии пенальти.

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  • Прошлым летом Кейн перешел в «Баварию». И «обрек» мюнхенцев на худший сезон за последние 12 лет. Проиграли разгромно «Лейпцигу» в Суперкубке Германии (0:3) и понеслось — ни золота Бундеслиги, ни Кубка страны, ни успеха в ЛЧ.

Впрочем, не опускающий планку Кейн (был хорош в Бундеслиге, а на Евро стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы) и его фанаты не унывают. Футболист относительно молод, так что впереди еще не один сезон на топ-уровне. Осталось дождаться окончания черной полосы, а пока продолжать пахать и не терять положительный настрой.

«Ни для кого не секрет, что я еще не выигрывал трофеев. И чем больше лет проходит, тем больше у меня мотивации».

Харри Кейн
нападающий "Баварии" и сборной Англии

Автор: Иван Орехов

Испания
2:1
Первый тайм: 0:0
Англия
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1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
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