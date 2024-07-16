Шесть проигранных финалов и ноль трофеев. На капитана Англии навели порчу?

38 фотографий 38 фотографий 38 фотографий

В воскресенье в Германии подошел к концу 17-й чемпионат Европы по футболу. В решающем противостоянии турнира сборная Испании в самой концовке вырвала победу у Англии, нанеся капитану родоначальников футбола Харри Кейну шестое поражение в финале.

Истории поражений навевают грусть, но от этого они популярны в футбольном мире ничуть не меньше «золотых» воспоминаний. Все знают, что великий вратарь Джанлуиджи Буффон проиграл три финала Лиги чемпионов — «ушастый» кубок не покорился итальянцу. Терпел неудачи не менее прославленный соотечественник ДжиДжи Алессандро Дель Пьеро, сокрушался в финалах ЛЧ и чемпионата мира 2010 года Арьен Роббен из Нидерландов.

Однако самым нефартовым было принято считать Михаэля Баллака. Капитан сборной Германии уступил во всех значимых финалах в своей насыщенной карьере: дважды останавливался в шаге от победы в Лиге чемпионов с «Байером» и «Челси», в то время как с «бундесманшафт» оставался с серебром на ЧМ-2002 и Евро-2008… Кромешный ужас.

В 2024 году на задний план ушел и Баллак. Вчера, сегодня, ближайшие недели болельщики и СМИ будут обсуждать Харри Кейна. Почему? Да потому что у лучшего бомбардира в истории сборной Англии уже шесть проигранных финалов. И ни одного успешного исхода. В выходные Кейн — скажем прямо — сплоховал в Берлине и был заменен во втором тайме, кульминация которого осталась за испанцами. Звание одного из шести лучших бомбардиров Евро-2024 вряд ли утешит нападающего.

«Поражение в финале — это самое тяжелое, что может быть. Мы отлично справились с тем, чтобы вернуться в игру, и сравняли счет, но не смогли воспользоваться моментом, чтобы продолжить. Мы не смогли удержать мяч и были наказаны. Это настолько болезненно, насколько это вообще возможно». (Sky Sports). Харри Кейн капитан сборной Англии

С одним матчем-разочарованием разобрались. А какие были остальные пять?

В 2015 году «Тоттенхэм Хотспур», за который Кейн отыграл 12 лет, дошел до финала Кубка английской лиги, но уступил «Челси» со счетом 2:0.

Финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19 могло и не быть, если бы не чудо в Амстердаме и камбек со счета 0:2 в ответной встрече с «Аяксом». Но до Мадрида «шпоры» доехали… И не смогли ничего поделать с великолепным «Ливерпулем» Юргена Клоппа (0:2).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zIlwMVkeJ5E" title="LIVERPOOL CROWNED EUROPEAN CHAMPIONS! | Tottenham 0-2 LFC | Champions League Highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2021 год. Снова одна победа отделяет Кейна и лондонский клуб от Кубка английской лиги. К сожалению, Эмерик Лапорт на 82-й минуте забил единственный мяч, и трофей достался «Манчестер Сити».

На Евро-2020, перенесенном на 2021-й из-за пандемии коронавируса, все шло в руки родоначальников футбола. Но даже в финале на лондонской арене «Уэмбли» не получилось взять первый титул чемпионов Европы — Италия сравняла (1:1) и закончила дело в серии пенальти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/U4bqShvBI44" title="Italy vs England 1-1 (3-2 Pens) - Euro 2020 Final | All Goals & Highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Прошлым летом Кейн перешел в «Баварию». И «обрек» мюнхенцев на худший сезон за последние 12 лет. Проиграли разгромно «Лейпцигу» в Суперкубке Германии (0:3) и понеслось — ни золота Бундеслиги, ни Кубка страны, ни успеха в ЛЧ.

Впрочем, не опускающий планку Кейн (был хорош в Бундеслиге, а на Евро стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы) и его фанаты не унывают. Футболист относительно молод, так что впереди еще не один сезон на топ-уровне. Осталось дождаться окончания черной полосы, а пока продолжать пахать и не терять положительный настрой.

«Ни для кого не секрет, что я еще не выигрывал трофеев. И чем больше лет проходит, тем больше у меня мотивации». Харри Кейн нападающий "Баварии" и сборной Англии