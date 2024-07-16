Шесть проигранных финалов и ноль трофеев. На капитана Англии навели порчу?
РИА Новости Спорт — о невезучем голеадоре, который к 30 годам не поднял над головой ни одного трофея.
РИА Новости Спорт — о невезучем голеадоре, который к 30 годам не поднял над головой ни одного трофея.
В воскресенье в Германии подошел к концу 17-й чемпионат Европы по футболу. В решающем противостоянии турнира сборная Испании в самой концовке вырвала победу у Англии, нанеся капитану родоначальников футбола Харри Кейну шестое поражение в финале.
Истории поражений навевают грусть, но от этого они популярны в футбольном мире ничуть не меньше «золотых» воспоминаний. Все знают, что великий вратарь Джанлуиджи Буффон проиграл три финала Лиги чемпионов — «ушастый» кубок не покорился итальянцу. Терпел неудачи не менее прославленный соотечественник ДжиДжи Алессандро Дель Пьеро, сокрушался в финалах ЛЧ и чемпионата мира 2010 года Арьен Роббен из Нидерландов.
Однако самым нефартовым было принято считать Михаэля Баллака. Капитан сборной Германии уступил во всех значимых финалах в своей насыщенной карьере: дважды останавливался в шаге от победы в Лиге чемпионов с «Байером» и «Челси», в то время как с «бундесманшафт» оставался с серебром на ЧМ-2002 и Евро-2008… Кромешный ужас.
В 2024 году на задний план ушел и Баллак. Вчера, сегодня, ближайшие недели болельщики и СМИ будут обсуждать Харри Кейна. Почему? Да потому что у лучшего бомбардира в истории сборной Англии уже шесть проигранных финалов. И ни одного успешного исхода. В выходные Кейн — скажем прямо — сплоховал в Берлине и был заменен во втором тайме, кульминация которого осталась за испанцами. Звание одного из шести лучших бомбардиров Евро-2024 вряд ли утешит нападающего.
«Поражение в финале — это самое тяжелое, что может быть. Мы отлично справились с тем, чтобы вернуться в игру, и сравняли счет, но не смогли воспользоваться моментом, чтобы продолжить. Мы не смогли удержать мяч и были наказаны. Это настолько болезненно, насколько это вообще возможно». (Sky Sports).
С одним матчем-разочарованием разобрались. А какие были остальные пять?
Впрочем, не опускающий планку Кейн (был хорош в Бундеслиге, а на Евро стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы) и его фанаты не унывают. Футболист относительно молод, так что впереди еще не один сезон на топ-уровне. Осталось дождаться окончания черной полосы, а пока продолжать пахать и не терять положительный настрой.
«Ни для кого не секрет, что я еще не выигрывал трофеев. И чем больше лет проходит, тем больше у меня мотивации».
Автор: Иван Орехов