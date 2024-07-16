СМИ: у Беллингема не сложились отношения с партнерами по сборной Англии
Журналист The Athletic Оливер Кей в своей колонке поделился инсайдами из раздевалки сборной Англии.
Журналист The Athletic Оливер Кей в своей колонке поделился инсайдами из раздевалки сборной Англии.
По его информации, некоторые игроки сборной Англии были недовольны положением Джуда Беллингема в команде. По ходу турнира полузащитник «Реала» неохотно отвечал на вопросы журналистов, хотя в СМИ его неоднократно называли одним из лидеров коллектива. Ситуацию усугубил рекламный ролик Hey Jude, выпущенный Adidas перед стартом Евро, где Беллингем был представлен как спаситель национальной сборной.
В реальности Беллингему так и не удалось завоевать авторитет в раздевалке. 21-летний футболист не сумел наладить дружеские контакты с партнерами по сборной, так как он с 17 лет выступает за границей и оказался в национальной команде, стремительно миновав юношеские и молодежную сборные. Отмечается, что в сборной Беллингем дружит только с Трентом Александр-Арнольдом.
Анонимные источники Кея также утверждают, что Беллингем внимательно следит за тем, что о нем пишут и говорят в СМИ.
Беллингем провел на Евро-2024 все семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету голевая передача в финальном матче против Испании (1:2).
Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. На Евро-2020 англичане уступили итальянцам (1:1, 2:3 пен.).