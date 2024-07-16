СМИ: у Беллингема не сложились отношения с партнерами по сборной Англии

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По его информации, некоторые игроки сборной Англии были недовольны положением Джуда Беллингема в команде. По ходу турнира полузащитник «Реала» неохотно отвечал на вопросы журналистов, хотя в СМИ его неоднократно называли одним из лидеров коллектива. Ситуацию усугубил рекламный ролик Hey Jude, выпущенный Adidas перед стартом Евро, где Беллингем был представлен как спаситель национальной сборной.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ugPrwWqPX8g" title="Hey Jude | adidas" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В реальности Беллингему так и не удалось завоевать авторитет в раздевалке. 21-летний футболист не сумел наладить дружеские контакты с партнерами по сборной, так как он с 17 лет выступает за границей и оказался в национальной команде, стремительно миновав юношеские и молодежную сборные. Отмечается, что в сборной Беллингем дружит только с Трентом Александр-Арнольдом.

Анонимные источники Кея также утверждают, что Беллингем внимательно следит за тем, что о нем пишут и говорят в СМИ.

Беллингем провел на Евро-2024 все семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету голевая передача в финальном матче против Испании (1:2).