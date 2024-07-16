Гарет Саутгейт объявил об уходе из сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покидает свой пост. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Англии (FA).
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покидает свой пост. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Англии (FA).
53-летний специалист принял решение покинуть национальную команду по собственному желанию после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.
«Для меня было честью всей жизни играть и тренировать сборную Англии. Это значило для меня все, и я отдал этому все, что мог. Но пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве главного тренера сборной Англии.
Я присоединился к FA в 2011 году с намерением сделать английский футбол лучше. За это время, включая восемь лет работы главным тренером сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я искренне благодарен. Мне посчастливилось работать с большой группой игроков на протяжении 102 матчей. Каждый из них гордился тем, что носил “трех львов” на своей груди.
Команда, которую мы привезли в Германию, полна ярких молодых талантов. Я верю, что они еще могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я горжусь ими и надеюсь, что все мы поддержим игроков, которые каждый день стремятся сделать английский футбол лучше. Особую благодарность хочу выразить персоналу, который оказывал мне и игрокам безграничную поддержку на протяжении этих восьми лет. Их упорный труд и преданность своему делу вдохновляли меня каждый день. Я очень благодарен им — блестящей команде, стоящей позади команды.
У нас лучшие фанаты в мире, и их поддержка очень важна для меня. Я фанат сборной Англии и останусь им навсегда. Я с нетерпением жду возможности наблюдать за тем, как игроки продолжают создавать еще больше воспоминаний, объединять и вдохновлять нацию. Спасибо, Англия, за все», — сказано в прощальном сообщении Саутгейта.
Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. Вместе с ним национальная команда дважды выходила в финал Евро (2020, 2024), а также дошла до полуфинала чемпионата мира 2018 года в России.
В общей сложности сборная Англии провела под руководством Саутгейта 102 матча, в которых одержала 64 победы при 20 ничьих и 18 поражениях.