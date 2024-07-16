Гарет Саутгейт объявил об уходе из сборной Англии

«Для меня было честью всей жизни играть и тренировать сборную Англии. Это значило для меня все, и я отдал этому все, что мог. Но пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве главного тренера сборной Англии.



Я присоединился к FA в 2011 году с намерением сделать английский футбол лучше. За это время, включая восемь лет работы главным тренером сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я искренне благодарен. Мне посчастливилось работать с большой группой игроков на протяжении 102 матчей. Каждый из них гордился тем, что носил “трех львов” на своей груди.



Команда, которую мы привезли в Германию, полна ярких молодых талантов. Я верю, что они еще могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я горжусь ими и надеюсь, что все мы поддержим игроков, которые каждый день стремятся сделать английский футбол лучше. Особую благодарность хочу выразить персоналу, который оказывал мне и игрокам безграничную поддержку на протяжении этих восьми лет. Их упорный труд и преданность своему делу вдохновляли меня каждый день. Я очень благодарен им — блестящей команде, стоящей позади команды.



У нас лучшие фанаты в мире, и их поддержка очень важна для меня. Я фанат сборной Англии и останусь им навсегда. Я с нетерпением жду возможности наблюдать за тем, как игроки продолжают создавать еще больше воспоминаний, объединять и вдохновлять нацию. Спасибо, Англия, за все», — сказано в прощальном сообщении Саутгейта.