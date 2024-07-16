Принц Уильям прокомментировал уход в отставку Гарета Саутгейта

Принц Уильям обратился к Саутгейту после ухода в отставку с поста тренера сборной Англии.

«Гарет, хочу сказать тебе спасибо — не как президент Футбольной ассоциации Англии, но как болельщик национальной сборной. Спасибо тебе за то, что создал команду, которая в 2024-м стоит в одном ряду с самыми лучшими в мире», — написал принц Уэльский в социальных сетях.

Принц Уильям поблагодарил Саутгейта за проявление скромности, терпения и лидерства в условиях давления.

«И спасибо тебе за то, что всегда был на высоте. Ты должен быть невероятно горд своими достижениями», — добавил Уильям.

Саутгейт решил покинуть пост по собственному желанию. Он возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. Вместе с ним национальная команда дважды выходила в финал Евро (2020, 2024), а также дошла до полуфинала чемпионата мира 2018 года в России.