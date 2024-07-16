Принц Уильям прокомментировал уход в отставку Гарета Саутгейта
Уильям, старший сын короля Великобритании Карла III и наследник престола, также занимает пост президента Футбольной ассоциации Англии.
Уильям, старший сын короля Великобритании Карла III и наследник престола, также занимает пост президента Футбольной ассоциации Англии.
Принц Уильям обратился к Саутгейту после ухода в отставку с поста тренера сборной Англии.
«Гарет, хочу сказать тебе спасибо — не как президент Футбольной ассоциации Англии, но как болельщик национальной сборной. Спасибо тебе за то, что создал команду, которая в 2024-м стоит в одном ряду с самыми лучшими в мире», — написал принц Уэльский в социальных сетях.
Принц Уильям поблагодарил Саутгейта за проявление скромности, терпения и лидерства в условиях давления.
«И спасибо тебе за то, что всегда был на высоте. Ты должен быть невероятно горд своими достижениями», — добавил Уильям.
Саутгейт решил покинуть пост по собственному желанию. Он возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. Вместе с ним национальная команда дважды выходила в финал Евро (2020, 2024), а также дошла до полуфинала чемпионата мира 2018 года в России.
В общей сложности сборная Англии провела под руководством Саутгейта 102 матча, в которых одержала 64 победы при 20 ничьих и 18 поражениях.