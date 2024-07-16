Стал известен лучший гол Евро-2024 по версии УЕФА

Гол Ямаля позволил сборной Испании сравнять счет в полуфинальном матче с французами, который завершился победой испанцев (2:1). Игрок пробил из-за пределов штрафной, мяч после удара попал в штангу и затем залетел в ворота. Ямаль стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы — в игре против сборной Франции форварду было 16 лет и 362 дня.

Рейтинг лучших забитых мячей турнира составлялся техническими наблюдателями УЕФА. Всего в нем представлено 10 голов.

Второе место в списке лучших голов завершившегося чемпионата Европы вошел мяч, забитый английским полузащитником Джудом Беллингемом в матче ⅛ финала с командой Словакии (2:1 после доп. времени). Результативный удар Беллингема позволил англичанам перевести игру в дополнительное время, игрок сравнял счет на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Тройку лучших голов турнира замкнул точный удар швейцарского футболиста Джердана Шакири во встрече второго тура группового этапа против шотландцев (1:1).

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании. В финале Евро-2024 подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли сборную Англию — 2:1. Это четвертая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы завоевывали континентальный титул в 1964, 2008 и 2012 годах.