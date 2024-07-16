Станислав Черчесов высказался о победе сборной Испании на Евро
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о финале чемпионата Европы 2024 года.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о финале чемпионата Европы 2024 года.
«Я чуть болел за Англию — хотел интриги. Но Испания играла стабильно, почти всегда одним составом. Они создали больше всех моментов, больше всех забили, больше всех мячей отобрали на чужой половине. Очень заслуженное чемпионство», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Также Черчесов сравнил сборную Испании на Евро-2024 с Испанией на проешдшем в России чемпионате мира 2018 года.
«Де ла Фуэнте, конечно, молодец. Мы его давно знаем. По юношам он еще против наших играл. У него большой опыт работы именно со сборной. У Наггельсмана и Спаллетти этого турнирного опыта не было, что им не помогло. Сейчас они его получили и в следующий раз сработают лучше. А де ла Фуэнте знает всех игроков, они все через него прошли. Такую Испанию в 2018 году мы, наверное, не обыграли бы. Они намного быстрее выходят из защиты, переходные фазы намного оперативнее работают, фланги очень быстрые. Та Испания была более академичная, более горизонтальная, поэтому мы успевали их закрывать», — добавил российский специалист.
В финале Евро-2024 подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли сборную Англию — 2:1. Это четвертая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы завоевывали континентальный титул в 1964, 2008 и 2012 годах.
Черчесов возглавлял сборную России на мировом первенстве 2018 года. В матче ⅛ финала российская команда в серии пенальти обыграла испанцев. Основное время матча закончилось со счетом 1:1.
3 июня 2024 года Черчесов возглавил сборную Казахстана. Он дебютирует во главе национальной команды 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет на этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении. Станислав Черчесов находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».