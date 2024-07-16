Станислав Черчесов высказался о победе сборной Испании на Евро

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«Я чуть болел за Англию — хотел интриги. Но Испания играла стабильно, почти всегда одним составом. Они создали больше всех моментов, больше всех забили, больше всех мячей отобрали на чужой половине. Очень заслуженное чемпионство», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Также Черчесов сравнил сборную Испании на Евро-2024 с Испанией на проешдшем в России чемпионате мира 2018 года.

«Де ла Фуэнте, конечно, молодец. Мы его давно знаем. По юношам он еще против наших играл. У него большой опыт работы именно со сборной. У Наггельсмана и Спаллетти этого турнирного опыта не было, что им не помогло. Сейчас они его получили и в следующий раз сработают лучше. А де ла Фуэнте знает всех игроков, они все через него прошли. Такую Испанию в 2018 году мы, наверное, не обыграли бы. Они намного быстрее выходят из защиты, переходные фазы намного оперативнее работают, фланги очень быстрые. Та Испания была более академичная, более горизонтальная, поэтому мы успевали их закрывать», — добавил российский специалист.

В финале Евро-2024 подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли сборную Англию — 2:1. Это четвертая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы завоевывали континентальный титул в 1964, 2008 и 2012 годах.

Черчесов возглавлял сборную России на мировом первенстве 2018 года. В матче ⅛ финала российская команда в серии пенальти обыграла испанцев. Основное время матча закончилось со счетом 1:1.