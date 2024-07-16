«Вы вернули веру в команду». Кейн отреагировал на уход Саутгейта из сборной Англии

«Босс, спасибо за всё, что вы сделали для меня и нашей страны! Вы были одним из величайших тренеров сборной Англии, и мне было приятно быть капитаном под вашим началом на протяжении всего этого времени. Вы помогли нашей нации объединиться и снова поверить в команду. Было так много моментов, и мы сохранили воспоминания, которые останутся с нами навсегда! Удачи в следующей главе. Я уверен, что мы ещё увидимся. Спасибо, босс!», — написал Кейн в своей социальной сети.