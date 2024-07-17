СМИ: Гвардиола может возглавить сборную Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии. Об этом сообщает The Independent.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии. Об этом сообщает The Independent.
Футбольная ассоциация Англии (FA) готова предложить 53-летнему испанцу должность в сборной Англии, если он примет решение покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона-2024/25, когда истечет срок действия его контракта с «горожанами».
Отмечается, что FA хотят найти тренера, «который понимает культуру национальной команды». Гвардиола, который имеет восьмилетний опыт работы в АПЛ, идеально подходит под это описание.
На данный момент Гвардиола еще не принял решение насчет своего будущего и планирует сделать это по ходу сезона. FA готова ждать решение испанца до весны и временно назначить другого специалиста на пост исполняющего обязанности главного тренера. Главным кандидатом на эту должность считается 50-летний ирландец Ли Карсли, который возглавляет молодежную сборную Англии.
Накануне главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подал в отставку после поражения в финале Евро-2024 от Испании (1:2). 53-летний специалист возглавлял национальную команду с сентября 2016 года и провел в общей сложности 102 матча.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За восемь лет он завоевал с «горожанами» 17 трофеев, в том числе шесть раз выигрывал АПЛ, дважды побеждал в Кубке Англии и один раз — в Лиге чемпионов.