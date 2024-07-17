СМИ: Гвардиола может возглавить сборную Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) готова предложить 53-летнему испанцу должность в сборной Англии, если он примет решение покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона-2024/25, когда истечет срок действия его контракта с «горожанами».

Отмечается, что FA хотят найти тренера, «который понимает культуру национальной команды». Гвардиола, который имеет восьмилетний опыт работы в АПЛ, идеально подходит под это описание.

На данный момент Гвардиола еще не принял решение насчет своего будущего и планирует сделать это по ходу сезона. FA готова ждать решение испанца до весны и временно назначить другого специалиста на пост исполняющего обязанности главного тренера. Главным кандидатом на эту должность считается 50-летний ирландец Ли Карсли, который возглавляет молодежную сборную Англии.

Накануне главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подал в отставку после поражения в финале Евро-2024 от Испании (1:2). 53-летний специалист возглавлял национальную команду с сентября 2016 года и провел в общей сложности 102 матча.