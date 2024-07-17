Главу RFEF после победы Испании на Евро отстранили на два года

Роча был избран президентом RFEF в апреле 2024 года. Ранее он был исполняющим обязанности руководителя с момента ухода Луиса Рубиалеса, который в октябре 2023 года на фоне скандала с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо был отстранен ФИФА от футбольной деятельности на три года.

70-летний функционер был обвинен в целом ряде нарушений, среди которых:

созыв генеральной ассамблеи 21 декабря 2023 года, на которой были приняты решения о зарплате нового руководителя федерации и бюджете организации;

продление контракта с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте;

увольнение генерального секретаря Андреу Кампса без необходимых полномочий;

расторжение контракта с внешним юридическим советником Томасом Гонсалесом Куэто;

привлечение федерации в качестве частного обвинителя в деле бывшего руководителя RFEF Луиса Рубиалеса.

Спортивный суд Испании предложил отстранить Рочу на шесть лет, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил ограничиться отстранением на два года. Также Роча должен будет выплатить штраф в размере 33 тыс. евро. Если он не воспользуется возможностью обжаловать приговор, то обязанности главы федерации до проведения новых выборов будет исполнять 37-летняя вице-президент RFEF Мария де лос Анхелес Гарсия Чавес.

На прошлой неделе сборная Испании стала победителем Евро-2024 и завоевала рекордный четвертый титул чемпиона Европы, обойдя по числу завоеванных трофеев сборную Германии.