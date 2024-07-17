Главу RFEF после победы Испании на Евро отстранили на два года
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Педро Роча отстранен от должности на два года за превышение полномочий. Об этом сообщает AS.
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Педро Роча отстранен от должности на два года за превышение полномочий. Об этом сообщает AS.
Роча был избран президентом RFEF в апреле 2024 года. Ранее он был исполняющим обязанности руководителя с момента ухода Луиса Рубиалеса, который в октябре 2023 года на фоне скандала с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо был отстранен ФИФА от футбольной деятельности на три года.
70-летний функционер был обвинен в целом ряде нарушений, среди которых:
Спортивный суд Испании предложил отстранить Рочу на шесть лет, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил ограничиться отстранением на два года. Также Роча должен будет выплатить штраф в размере 33 тыс. евро. Если он не воспользуется возможностью обжаловать приговор, то обязанности главы федерации до проведения новых выборов будет исполнять 37-летняя вице-президент RFEF Мария де лос Анхелес Гарсия Чавес.
На прошлой неделе сборная Испании стала победителем Евро-2024 и завоевала рекордный четвертый титул чемпиона Европы, обойдя по числу завоеванных трофеев сборную Германии.
В феврале этого года RFEF продлила контракт с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте до 2026 года. Он возглавил национальную команду в январе 2023 года, а до этого на протяжении десяти лет работал с юношескими и молодежными сборными страны.