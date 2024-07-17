Ламин Ямаль появился на обложке журнала GQ в Испании
Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» попал на обложку журнала GQ в Испании.
Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» попал на обложку журнала GQ в Испании.
Напомним, сборная Испании в финале Евро-2024 обыграла Англию со счетом 2:1. Испания в рекордный четвертый раз завоевала титул чемпиона Европы и стала самой титулованной командой Старого Света, обойдя по числу побед на Евро команду Германии. Ранее испанцы стали чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.
Ламин Ямаль был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы. Он провел на турнире все семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. За день до финала Ямаль отметил свой 17-й день рождения.
Ямаль стал лучшим ассистентом турнира и повторил рекорд по количеству результативных передач. Ранее четыре голевые передачи на одном чемпионате Европы делали Любинко Друлович (2000), Эден Азар, Аарон Рэмзи (оба — 2016) и Стивен Цубер (2021).
Также гол Ямаля в полуфинале против французов был признан лучшим на чемпионате Европы. Забитый мяч позволил сборной Испании сравнять счет в полуфинальном матче с французами, который завершился победой испанцев (2:1). Игрок пробил из-за пределов штрафной, мяч после удара попал в штангу и затем залетел в ворота. Ямаль стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы — в игре против сборной Франции форварду было 16 лет и 362 дня.