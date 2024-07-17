Ламин Ямаль появился на обложке журнала GQ в Испании

Напомним, сборная Испании в финале Евро-2024 обыграла Англию со счетом 2:1. Испания в рекордный четвертый раз завоевала титул чемпиона Европы и стала самой титулованной командой Старого Света, обойдя по числу побед на Евро команду Германии. Ранее испанцы стали чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.

Ламин Ямаль был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы. Он провел на турнире все семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. За день до финала Ямаль отметил свой 17-й день рождения.

Ямаль стал лучшим ассистентом турнира и повторил рекорд по количеству результативных передач. Ранее четыре голевые передачи на одном чемпионате Европы делали Любинко Друлович (2000), Эден Азар, Аарон Рэмзи (оба — 2016) и Стивен Цубер (2021).