Артём Ребров критически отозвался о формате чемпионата Европы по футболу

«От финала остались классные впечатления, особенно от второго тайма — получился очень ярким. Таким и должен быть финал большого турнира. Играли две топовые команды. Но сам чемпионат Европы получился неинтересным. Из-за большого количества матчей футболисты устают. Не было игры, которую ожидали увидеть. В последних матчах группового этапа команды просто катали мяч, потому что ничья устраивала для выхода. Считаю, что такой формат — большая ошибка. Понятно, что хотят повысить зрелищность и заработать, но футболисты же живые люди. Им было тяжело», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.