Стало известно количество посмотревших финал Евро-2024 россиян

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По данным портала, матч между сборными Испании и Англии посмотрели 2,8 процента россиян, а доля зрителей встречи от общей телеаудитории составила 13,4 процента. Отмечается, что финал Евро-2020 посмотрели 8,55 миллиона человек — вдвое больше, чем решающий матч турнира 2024 года.

Чемпионат Европы прошел в Германии с 14 июня по 14 июля. В финале сборная Испании победила Англию со счетом 2:1. Испанская команда выиграла все семь матчей на турнире, лишь одна победа — в ¼ финала над Германией — была добыта в овертайме.