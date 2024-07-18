Йоахим Лев заинтересован в работе со сборной Англии
Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев претендует на должность в сборной Англии.
Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев претендует на должность в сборной Англии.
Как сообщает The Sun, 64-летний специалист заинтересован в том, чтобы занять этот пост после ухода Гарета Саутгейта.
Ранее сообщалось, что претендентами на должность являются Эдди Хау, Грэм Поттер и Ли Карсли. Сборная Англии также хотела бы пригласить Юргена Клоппа, но тот хочет взять перерыв от работы.
Во главе сборной Германии Лев выиграл ЧМ-2014, а также становился серебряным призером Евро-2008 и бронзовым призером ЧМ-2010.