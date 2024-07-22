Информация о трансляциях в России Олимпиады исчезла с сайта МОК

Информация о планируемых трансляциях Олимпийских игр в Париже для российских зрителей пропала с сайта организации.

Ранее стало известно, что российские федеральные телеканалы отказались транслировать Олимпиаду-2024. В пятницу на сайте МОК появилась информация, согласно которой организация планировала бесплатно транслировать для зрителей из России соревнования Игр в Париже на официальном сайте.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Игры поедут 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.