Информация о трансляциях в России Олимпиады исчезла с сайта МОК
Церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр пройдет в Париже в пятницу, 26 июля.
Церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр пройдет в Париже в пятницу, 26 июля.
Информация о планируемых трансляциях Олимпийских игр в Париже для российских зрителей пропала с сайта организации.
Ранее стало известно, что российские федеральные телеканалы отказались транслировать Олимпиаду-2024. В пятницу на сайте МОК появилась информация, согласно которой организация планировала бесплатно транслировать для зрителей из России соревнования Игр в Париже на официальном сайте.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Игры поедут 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.