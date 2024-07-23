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00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Почему шахматы не входят в программу Олимпийских игр — дело в большой политике?

Когда-то любимую в России игру действительно хотели включить в программу зимних Игр. Но передумали.

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Почему шахматы не входят в программу Олимпийских игр — дело в большой политике? | Источник: Чемпионат.com

Вокруг шахмат, одной из древнейших и мудрейших игр в мире, настоящем культурном феномене, не дрогнувшем даже под нашествием компьютеров, ходит немало легенд. И одна из главных — о тщетных попытках шахматистов включиться в олимпийское движение. В Интернете вы можете найти массу информации: как шахматисты начали эту борьбу, в какой момент были близки к Олимпиаде и почему до сих пор все их старания заканчивались неудачами.

Так почему великой игры так и нет на Играх? Разбираемся!

Шахматы были на Олимпиаде?!

Ровно 100 лет тому назад, как и в этом году, Париж принимал летние Олимпийские игры. Тогда лишь восьмые по счёту. И то ли в рамках самих этих Игр, то ли параллельно с ними прошёл большой шахматный турнир.

В различных кругах принято считать, что шахматы уже тогда вроде бы стучались в олимпийские двери, но не попали в программу Игр лишь потому, что в них не имелось чёткого разделения между шахматистами-любителями и профессионалами. Однако на самом деле организационные силы шахматистов тогда были очень слабы. В том же 1924 году только-только возникла Международная федерация шахмат (ФИДЕ).

Шахматный турнир 1924 года даже не считается шахматной Олимпиадой — отсчёт этого представительного и массового турнира ведётся лишь с 1927-го. Куда шахматам было состязаться с представителями куда более успешных на тот момент видов спорта? Детище Пьера де Кубертена переживало тогда небывалый кассовый успех — сборы и билеты принесли организаторам целых 5,5 миллиона франков, по курсу начала XX века огромные деньги!

А шахматное состязание фактически было проведено благодаря энтузиазму двух ключевых фигур — секретаря Французской шахматной федерации Пьера Винсента, настоящего фанатика шахмат и будущего чемпиона мира Александра Алехина, который уехал из России и находился в Париже в статусе беженца, помимо борьбы за новое гражданство отчаянно изыскивая любые средства для своего потенциального поединка с кубинцем Хосе-Раулем Капабланкой. На старт того турнира вышли 54 шахматиста из разных стран — неофициальный командный зачёт выиграла Чехословакия, а титул чемпиона мира среди любителей завоевал латышский маэстро Герман Матисон.

Советскому Союзу Олимпиада не нужна

Шли годы, Европу накрыла тень фашизма, а юная ФИДЕ пыталась заявить своё право указывать, что делать шахматным королям, и достаточно безуспешно.

Но всё изменилось после Второй мировой войны. Чемпион мира Алехин умер непобеждённым, международная шахматная организация взяла всё в свои руки, но главное — ключевую роль в чёрно-белом движении стал играть СССР.

В послевоенном радиоматче советские игроки разгромили команду США, за что удостоились похвалы от самого Сталина. Потом завоевали все звания и медали, которые возможно: титулы чемпиона мира, лавры победителей командного чемпионата Европы и шахматной Олимпиады доставались только одной стране, и этой страной был Советский Союз. Долгое время в СССР шахматисты находились в статусе уникальных спортсменов, которые всегда побеждают и всегда привозят золотые медали! Да, футбол — это очень круто, но там есть бразильцы, в хоккее — канадцы, в баскетболе — американцы. А в шахматах же Советский Союз дважды выигрывал матч у сборной мира!

Советским шахматистам в тот момент никакая обычная Олимпиада была попросту не нужна. В своей, шахматной, они были царями и богами, а финансирование шахмат в СССР позволяло лучшим шахматистам страны жить припеваючи. В других странах же попросту не было такого мощного интереса к чёрно-белой и уж тем более — желания пробивать ей путь на Игры.

Всего лишь первый из неолимпийских

В 90-е годы положение отечественных шахмат резко ухудшилось. Несмотря на то что сборная России продолжала выигрывать всё подряд, выяснилось, что шахматы хоть и уважаемый, но лишь первый из неолимпийских видов спорта. Поэтому и финансировали его в стране по остаточному принципу.

Активные переговоры о включении шахмат в программу Олимпийских игр начались в конце 1990-х годов при участии тогдашнего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова — это была одна из основных целей шахматно-политической программы главы федерации. И в 1999 году МОК признал шахматы видом спорта, но включать их в олимпийскую семью не торопился. Неразрешимыми были важные вопросы — а в какую Олимпиаду? Зимнюю или летнюю? Как зрелищно показывать шахматную картинку? Да и какой формат должен быть включён в программу Игр: классика, рапид или блиц?

Но положительная динамика была. Глава МОК Хуан Антонио Самаранч считал, что программа зимней Олимпиады развивается слабо. Поэтому речь и пошла о включении шахмат именно в расписание зимних Олимпийских игр.
В 2000 году была достигнута договорённость, что шахматы проверят как выставочный вид спорта, а потом сделают окончательные выводы, но вскоре после этого 80-летний Самаранч ушёл на пенсию, а его место занял Жак Рогге, деятель, который не питал особой любви ни к России, ни к шахматам, и олимпийские перспективы древней игры почти сразу зашли в тупик.

В Париже — брейк-данс вместо шахмат

Илюмжинов не сдавался, и периодически шли разговоры, что шахматы могут быть представлены то на летней Олимпиаде в Пекине-2008 (на фоне огромной популярности шахмат в Китае), то на домашних зимних Играх в Сочи-2014, то в Пхёнчхане-2018, однако ничего из этого не произошло.

Борьба за Олимпиаду продолжилась и при нынешнем президенте ФИДЕ Аркадии Дворковиче. В 2019 году Французская шахматная федерация подала заявку в комитет по подготовке летних Олимпийских игр 2024 года в Париже на включение этой дисциплины в программу соревнований в честь столетия ФИДЕ. Но МОК отклонил эту заявку, добавив в программу брейк-данс.

В знак некоторой, пусть и весьма скромной компенсации шахматы вошли в программу олимпийской недели киберспорта, прошедшей в июне 2023 года в Сингапуре. Шахматисты действительно соседствовали там с игроками в Dota 2 и другими звёздами клавиатуры и мыши. Оно и неудивительно, ведь в пандемию, когда все мастера и гроссмейстеры играли из дома во Всемирной паутине, шахматы действительно стали походить на киберспорт.

Благо или зло?

Даже сейчас, несмотря на общую непростую ситуацию, Дворкович не теряет оптимизма, считая, что на фоне популярности шахмат в США они могут стать показательным видом спорта на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Хотя история борьбы за Игры приучила шахматистов и поклонников древней игры относиться к таким новостям по принципу «надеемся, но не верим».

Мнения шахматных экспертов зачастую расходятся диаметрально. Некоторые считают, что включение в Олимпиаду поможет решить все финансовые проблемы шахматистов и прольёт на их вид спорта золотой дождь.

Другие уверены, что за некоторое улучшение финансовой ситуации придётся платить тотальным допинговым контролем, кучей бюрократических издержек, и даже шахматная Олимпиада превратится в достаточно скучный турнир, где сильнейшие будут бороться за медали и исчезнет атмосфера праздника.

Впрочем, политическая ситуация как вокруг Олимпиады, так и шахматистов из России на мировой сцене сейчас такова, что проверить эти предположения на деле мы в ближайшее время вряд ли сможем. Может, когда-то позже…

Дмитрий Кряквин

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