Почему шахматы не входят в программу Олимпийских игр — дело в большой политике?
Когда-то любимую в России игру действительно хотели включить в программу зимних Игр. Но передумали.
Когда-то любимую в России игру действительно хотели включить в программу зимних Игр. Но передумали.
Вокруг шахмат, одной из древнейших и мудрейших игр в мире, настоящем культурном феномене, не дрогнувшем даже под нашествием компьютеров, ходит немало легенд. И одна из главных — о тщетных попытках шахматистов включиться в олимпийское движение. В Интернете вы можете найти массу информации: как шахматисты начали эту борьбу, в какой момент были близки к Олимпиаде и почему до сих пор все их старания заканчивались неудачами.
Так почему великой игры так и нет на Играх? Разбираемся!
Ровно 100 лет тому назад, как и в этом году, Париж принимал летние Олимпийские игры. Тогда лишь восьмые по счёту. И то ли в рамках самих этих Игр, то ли параллельно с ними прошёл большой шахматный турнир.
В различных кругах принято считать, что шахматы уже тогда вроде бы стучались в олимпийские двери, но не попали в программу Игр лишь потому, что в них не имелось чёткого разделения между шахматистами-любителями и профессионалами. Однако на самом деле организационные силы шахматистов тогда были очень слабы. В том же 1924 году только-только возникла Международная федерация шахмат (ФИДЕ).
Шахматный турнир 1924 года даже не считается шахматной Олимпиадой — отсчёт этого представительного и массового турнира ведётся лишь с 1927-го. Куда шахматам было состязаться с представителями куда более успешных на тот момент видов спорта? Детище Пьера де Кубертена переживало тогда небывалый кассовый успех — сборы и билеты принесли организаторам целых 5,5 миллиона франков, по курсу начала XX века огромные деньги!
А шахматное состязание фактически было проведено благодаря энтузиазму двух ключевых фигур — секретаря Французской шахматной федерации Пьера Винсента, настоящего фанатика шахмат и будущего чемпиона мира Александра Алехина, который уехал из России и находился в Париже в статусе беженца, помимо борьбы за новое гражданство отчаянно изыскивая любые средства для своего потенциального поединка с кубинцем Хосе-Раулем Капабланкой. На старт того турнира вышли 54 шахматиста из разных стран — неофициальный командный зачёт выиграла Чехословакия, а титул чемпиона мира среди любителей завоевал латышский маэстро Герман Матисон.
Шли годы, Европу накрыла тень фашизма, а юная ФИДЕ пыталась заявить своё право указывать, что делать шахматным королям, и достаточно безуспешно.
Но всё изменилось после Второй мировой войны. Чемпион мира Алехин умер непобеждённым, международная шахматная организация взяла всё в свои руки, но главное — ключевую роль в чёрно-белом движении стал играть СССР.
В послевоенном радиоматче советские игроки разгромили команду США, за что удостоились похвалы от самого Сталина. Потом завоевали все звания и медали, которые возможно: титулы чемпиона мира, лавры победителей командного чемпионата Европы и шахматной Олимпиады доставались только одной стране, и этой страной был Советский Союз. Долгое время в СССР шахматисты находились в статусе уникальных спортсменов, которые всегда побеждают и всегда привозят золотые медали! Да, футбол — это очень круто, но там есть бразильцы, в хоккее — канадцы, в баскетболе — американцы. А в шахматах же Советский Союз дважды выигрывал матч у сборной мира!
Советским шахматистам в тот момент никакая обычная Олимпиада была попросту не нужна. В своей, шахматной, они были царями и богами, а финансирование шахмат в СССР позволяло лучшим шахматистам страны жить припеваючи. В других странах же попросту не было такого мощного интереса к чёрно-белой и уж тем более — желания пробивать ей путь на Игры.
В 90-е годы положение отечественных шахмат резко ухудшилось. Несмотря на то что сборная России продолжала выигрывать всё подряд, выяснилось, что шахматы хоть и уважаемый, но лишь первый из неолимпийских видов спорта. Поэтому и финансировали его в стране по остаточному принципу.
Активные переговоры о включении шахмат в программу Олимпийских игр начались в конце 1990-х годов при участии тогдашнего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова — это была одна из основных целей шахматно-политической программы главы федерации. И в 1999 году МОК признал шахматы видом спорта, но включать их в олимпийскую семью не торопился. Неразрешимыми были важные вопросы — а в какую Олимпиаду? Зимнюю или летнюю? Как зрелищно показывать шахматную картинку? Да и какой формат должен быть включён в программу Игр: классика, рапид или блиц?
Но положительная динамика была. Глава МОК Хуан Антонио Самаранч считал, что программа зимней Олимпиады развивается слабо. Поэтому речь и пошла о включении шахмат именно в расписание зимних Олимпийских игр.
В 2000 году была достигнута договорённость, что шахматы проверят как выставочный вид спорта, а потом сделают окончательные выводы, но вскоре после этого 80-летний Самаранч ушёл на пенсию, а его место занял Жак Рогге, деятель, который не питал особой любви ни к России, ни к шахматам, и олимпийские перспективы древней игры почти сразу зашли в тупик.
Илюмжинов не сдавался, и периодически шли разговоры, что шахматы могут быть представлены то на летней Олимпиаде в Пекине-2008 (на фоне огромной популярности шахмат в Китае), то на домашних зимних Играх в Сочи-2014, то в Пхёнчхане-2018, однако ничего из этого не произошло.
Борьба за Олимпиаду продолжилась и при нынешнем президенте ФИДЕ Аркадии Дворковиче. В 2019 году Французская шахматная федерация подала заявку в комитет по подготовке летних Олимпийских игр 2024 года в Париже на включение этой дисциплины в программу соревнований в честь столетия ФИДЕ. Но МОК отклонил эту заявку, добавив в программу брейк-данс.
В знак некоторой, пусть и весьма скромной компенсации шахматы вошли в программу олимпийской недели киберспорта, прошедшей в июне 2023 года в Сингапуре. Шахматисты действительно соседствовали там с игроками в Dota 2 и другими звёздами клавиатуры и мыши. Оно и неудивительно, ведь в пандемию, когда все мастера и гроссмейстеры играли из дома во Всемирной паутине, шахматы действительно стали походить на киберспорт.
Даже сейчас, несмотря на общую непростую ситуацию, Дворкович не теряет оптимизма, считая, что на фоне популярности шахмат в США они могут стать показательным видом спорта на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Хотя история борьбы за Игры приучила шахматистов и поклонников древней игры относиться к таким новостям по принципу «надеемся, но не верим».
Мнения шахматных экспертов зачастую расходятся диаметрально. Некоторые считают, что включение в Олимпиаду поможет решить все финансовые проблемы шахматистов и прольёт на их вид спорта золотой дождь.
Другие уверены, что за некоторое улучшение финансовой ситуации придётся платить тотальным допинговым контролем, кучей бюрократических издержек, и даже шахматная Олимпиада превратится в достаточно скучный турнир, где сильнейшие будут бороться за медали и исчезнет атмосфера праздника.
Впрочем, политическая ситуация как вокруг Олимпиады, так и шахматистов из России на мировой сцене сейчас такова, что проверить эти предположения на деле мы в ближайшее время вряд ли сможем. Может, когда-то позже…
Дмитрий Кряквин