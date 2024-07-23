«Свершилось какое-то чудо». Чемпион Европы — о допуске Кадимагомедова на Олимпийские игры в Париже

«Новость о допуске Кадимагомедова была приятной, как будто какое-то чудо свершилось. Хочется отметить его большое желание. Он был главным человеком, который настоял на том, чтобы составить юридическую апелляцию в МОК. Нужно отметить работу Федерации борьбы Беларуси, которая не опустила руки и с помощью юристов добилась своего. У Кадимагомедова есть шанс завоевать олимпийскую медаль. На этой Олимпиаде будут бороться несколько чемпионов России. Чермен Валиев, Хетаг Цаболов, Разамбек Жамалов, Магомедхабиб Кадимагомедов», — сказал Нухкадиев, слова которого приводит Telecomasia.net.