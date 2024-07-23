В Париже пройдёт уникальная церемония открытия Олимпиады. Её уже называют исторической

Летние Олимпийские игры — 2024: церемония открытия, дата, когда начнётся, кто выступит, что будет | Источник: Getty Images

26 июля стартуют долгожданные Олимпийские игры — 2024. Начнётся главное событие четырёхлетия с крайне необычной церемонии открытия. Впервые в истории летних Олимпиад всё действо будет проходить за пределами стадиона: на Сене и у главных достопримечательностей Парижа.

Разумеется, бо́льшая часть деталей готовящегося шоу держится в тайне, однако мы собрали для вас всё известное о предстоящей церемонии.

Парад атлетов — на лодках!

В Париже решили не проводить церемонию открытия Олимпиады в привычном понимании. Организаторы создали «смелое, оригинальное и уникальное» шоу. Они убеждены, что церемония этого года войдёт в число самых запоминающихся моментов в истории Игр.

Пожалуй, главная фишка в том, что всё действо впервые в истории летних Олимпийских игр пройдёт не на стадионе, а просто в самом центре города. Стартует церемония с непривычного парада атлетов: 10,5 тысячи спортсменов будут плыть почти на 100 лодках по реке Сене. Свой путь делегации начнут у моста Аустерлиц и закончат через 6 км на площади Трокадеро прямо у Эйфелевой башни. За время путешествия спортсмены смогут увидеть главные достопримечательности французской столицы: Нотр-Дам, Лувр, Большой дворец, мост Пон-Нёф, Дом инвалидов и многое другое.

На каждой лодке будут установлены камеры и специальное оборудование, благодаря чему зрители смогут увидеть эмоции всех атлетов.

«Организовать церемонию на Сене гораздо сложнее, чем на стадионе, но она будет в разы более эффектной», — сказал. Тони Эстанге Глава Оргкомитета ОИ-2024

К сожалению российских и белорусских болельщиков, нейтральные атлеты из России и Беларуси к участию в церемонии открытия не допущены.

Рекордное число зрителей

За церемонией открытия Олимпиады в Париже будет наблюдать рекордное число зрителей. Почти 600 тысяч людей смогут лично насладиться шоу. 300 тысяч человек будут следить за церемонией с трибун, установленных на набережных: 222 тысячи билетов были реализованы бесплатно, остальные — в диапазоне от € 90 до € 2700. Те, кому не досталось билетов, смогут следить за событием с балконов домов и в специальных фан-зонах.

Планируется, что телетрансляцию в мире посмотрят более 1,5 млрд человек.

Из-за такого огромного числа зрителей в Париже усилили меры безопасности. Рядом с местом проведения церемонии будут закрыты 17 станций метро, а также все музеи и достопримечательности, а за ситуацией будут следить 45 тысяч полицейских. Также на близлежащих домах будут размещены снайперы и антидроновые системы, которые будут защищать атлетов.

Кроме того, чтобы усилить меры безопасности, 26 июля над Парижем будет полностью закрыто небо для гражданской авиации. В этот день будет прекращена работа всех аэропортов столицы Франции.

Что известно о праздничном шоу?

Многие детали церемонии открытия до сих пор держатся в секрете. Чтобы не раскрыть задумку, организаторам пришлось отказаться от репетиций на Сене.

Ещё в январе 2024 года режиссёр Томас Жолли, занимающийся церемонией, раскрыл некоторые детали события. Он пообещал продемонстрировать контрасты Франции и все её культурные достижения:

«Я хотел бы показать Францию во всем её многообразии. Церемония будет иллюстрировать богатство и многообразие различных культур, которые формируют идентичность страны и служат источником вдохновения».

В шоу примут участие более трёх тысяч артистов и 400 танцоров. Они будут представлять свои номера и прямо во время лодочного парада, находясь на соседних катерах, мостах и набережных, и во время основной церемонии на площади Трокадеро. Говорят, что артистов могут даже разместить на значимых для Франции зданиях вроде Лувра и Нотр-Дама.

Дизайнер Дафна Берки заявила, что артистам выдадут необычные костюмы, в которых винтажность будет органично сочетаться с современностью.

Ещё известно, что на основной церемонии с речью выступит президент Франции Эммануэль Макрон. Появление других знаменитостей пока не анонсировалось, тем не менее известно, что будет два секретных гостя. Издание Le Canard enchaîné пишет, что правительство выделит € 2,7 млн на выступление Селин Дион и певицы в жанре R&B Аи Накамуры.

После захода солнца в Париже устроят и грандиозное световое шоу.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="eb83a1ef-8580-5676-a3ae-77228dfcc6ac" data-prerendered><noscript><section><h2>Что россияне думают об Олимпиаде в Париже</h2><p>9 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/eb83a1ef-8580-5676-a3ae-77228dfcc6ac"><fieldset><legend>С 26 июля по 11 августа состоятся XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже. Вы слышали или не слышали что-нибудь об этом событии? </legend><label><input type="radio" name="9012" value="34096"/>Да, следил(-а) за темой</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34097"/>Да, что-то слышал(-а) о событии</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34098"/>Нет, впервые слышу</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34099"/>Затрудняюсь ответить</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1721634016131/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Скандалы с протестами артистов

Вот только вся красивая церемония открытия может быть сорвана из-за акций протеста артистов, участвующих в шоу. Профсоюз CGT Spectacle, защищающий права танцоров, певцов и актёров, запланировал забастовку на 26 июля. Организация недовольна «вопиющим неравенством» между 3000 артистов церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр.

«От 250 до 300 танцоров были наняты в позорных условиях, без каких-либо пособий или знаний о передаче смежных прав», — заявили в профсоюзе AFP.

По словам CGT Spectacle, несмотря на «одинаковые контракты», разница в зарплатах артистов достигает € 1610. Если проблема не будет решена, часть танцоров могут отказаться участвовать в церемонии.

Директор по танцам на церемонии открытия Мод Ле Пладек заявила, что в курсе о проблеме и постарается решить её до начала ОИ.

«Вопрос оплаты труда танцоров затрагивает и волнует меня очень сильно. Оргкомитет очень серьёзно работает над этим вопросом, и сейчас ведутся важные переговоры с профсоюзами», — сказала Ле Пладек.