«При встрече Баху надо будет вызывать скорую». МОК исключил возглавляемую Кремлевым IBA из списка признанных федераций | Источник: Спорт-Экспресс

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил возглавляемую Умаром Кремлевым Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций.

Это решение было принято на сессии в Париже и стало итогом длительного конфликта, начавшегося еще в 2019 году, когда МОК из-за вопросов по финансированию лишил IBA членства в организации, а также взял на себя проведение квалификационных соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже.

Умар Кремлев раскритиковал решение комитета, заявив, что оно носит политический характер. Также Кремлев сравнил действия МОК с фашизмом.

«IBA — это кость в горле МОК, — приводит слова Кремлева “Матч ТВ” со ссылкой на пресс-службу IBA. — Сейчас они ущемляют спортсменов, так как только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены спортсмены из России и Белоруссии с флагом страны и гимном.

Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А МОК, в свою очередь, ведет себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК — политические проститутки, которые боятся собственной тени!".

Позже в разговоре с журналистами Кремлев посмеялся над формулировкой МОК об исключении IBA и предположил, что Томас Бах его боится. По словам главы IBA, Бах переживает, что Кремлев может занять его место.

«Они попросту пытаются мстить нам, прозрачной и честно организации, — сказал Кремлев. — Ну, их слова “мы вас исключаем” смешные. А где мы были исключены? Мы независимая организация, где проходят честные выборы, а не просто назначения. Наша задача, чтобы бокс был везде, в том числе на Олимпиаде. И бокс будет на Олимпиаде. И сейчас эти соревнования будут отборочными за право драться за титул чемпиона IBA, также мы выплатим боксерам призовые за достижения на Олимпийских играх. Вот в МОК и в бешенстве.

У нас чемпионат мира настолько выше рейтингом. За счет маркетинга, рекламы, спонсоров, трансляций, все окупается. Наша задача — помогать спортсменам, в том числе финансово. Чтобы родители отдавали детей в бокс с четким понимаем, что в этом виде спорта у него будет возможность и самореализоваться, и заработать. Так что это у нас к МОК большое недоверие, это мы их исключаем. В ближайшее время боксерское сообщество сделает заявление. Да и вообще для боксеров главным стала не Олимпиада, а чемпионат мира, потому что там уже созданы все условия.

Почему МОК принял такое решение? Они боятся меня. Томас Бах боится, что я займу его место. Он быстрее забежит в гроб, чем это произойдет. Поверьте, если бы мне это нужно было, выборы в МОК я бы выиграл в два счета. А он получил бы лишь несколько голосов".

На вопрос, что произойдет при встрече с Томасом Бахом, Кремлев ответил с иронией: «Ему скорую нужно будет вызывать сразу. Ни в коем случае я не собираюсь с ним ничего делать. Он сам меня боится. Я у него как кость в горле, он отправляет письма по странам, чтобы со мной не встречались. Это настолько глупо. Мне кажется, что с ним сразу должна быть медсестра. А то сердечко екнет».