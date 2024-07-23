Члены сессии МОК проголосовали за создание киберспортивной Олимпиады: первые Игры пройдут в Саудовской Аравии
МОК во вторник единогласно одобрил создание Олимпийских киберспортивных игр (OEG).
МОК во вторник единогласно одобрил создание Олимпийских киберспортивных игр (OEG).
За это единогласно проголосовали члены МОК на 142-й сессии организации в Париже. Первая киберспортивная Олимпиада пройдет в Саудовской Аравии в 2025 году.
«Мои дорогие друзья и коллеги, своим голосованием вы создали Олимпийские киберспортивные игры», — сказал президент МОК Томас Бах.
По словам Баха, OEG должны привлечь внимание нынешнего цифрового поколения, чтобы оставаться актуальными для него, вместе с тем поддерживая прогресс Саудовской Аравии в "популяризации спорта и, в частности, участия в спорте девочек и женщин.