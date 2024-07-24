МОК утвердил форму, в которой в Париже будет выступать батутистка Бладцева
Анжела Бладцева станет единственной российской участницей соревнований в женских прыжках на батуте на Олимпийских играх в Париже.
Анжела Бладцева станет единственной российской участницей соревнований в женских прыжках на батуте на Олимпийских играх в Париже.
Личный тренер российской батутистки Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик сообщила, что Международный олимпийский комитет утвердил форму, в которой на Играх в Париже будет выступать спортсменка.
«Анжела на Олимпиаде в Париже будет выступать в синем купальнике, она в нем выступала на чемпионате России. Мы отправляли фото в Международный олимпийский комитет, и этот купальник утвердили», — приводит слова Федоренчик ТАСС.
Бладцева вошла в число 15 российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.
Олимпийские соревнования в женских прыжках на батуте запланированы на 2 августа.