МОК утвердил форму, в которой в Париже будет выступать батутистка Бладцева

Личный тренер российской батутистки Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик сообщила, что Международный олимпийский комитет утвердил форму, в которой на Играх в Париже будет выступать спортсменка.

«Анжела на Олимпиаде в Париже будет выступать в синем купальнике, она в нем выступала на чемпионате России. Мы отправляли фото в Международный олимпийский комитет, и этот купальник утвердили», — приводит слова Федоренчик ТАСС.

Бладцева вошла в число 15 российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.