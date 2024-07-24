Австралийские спортсменки заразились COVID-19 перед Олимпиадой

Глава австралийской команды Анна Мирес сообщила, что у одной спортсменки появились симптомы коронавируса после положительного теста сделанного в понедельник. Позднее стало известно о еще нескольких случаях заражения COVID-19 среди ватерполисток.

«Мы проверили всех, с кем контактировали зараженные спортсменки. Команда по водному поло следовала всем протоколам и поэтому наличие заболевания выявили на ранней стадии», — приводит слова Мирес Daily Mail.

Отмечается, что у австралийской команды есть собственное медицинское оборудование для тестирования на такие заболевания, как COVID-19 и грипп.

Первый матч женской сборной Австралии по водному поло против национальной команды Китая состоится в субботу, 27июля.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаде будут участвовать 16 белорусских спортсменов.