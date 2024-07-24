Франция получила еще одну Олимпиаду. Альпийская заявка выиграла у США даже без госгарантий

Незадолго до старта летней Олимпиады в Париже французские любители спорта получили еще одну приятную новость. Международный олимпийский комитет утвердил страну — хозяйку зимних Игр-2030. Сессия МОК проголосовала за кандидатуру Французских Альп в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года.

Сильный спортивный и технический проект

— Итоги голосования за выбор Французских Альп: 84 — за, 4 — против, 7 — воздержались. Исполком МОК установил дедлайн для выдачи гарантий от премьер-министра до октября 2024 года, к утверждению парламентом они должны быть готовы не позже марта 2025 года, — приводит «РИА Новости» слова главы МОК Томаса Баха.

Глава комиссии по будущим Играм Карл Штосс заявил на сессии МОК, что французское правительство должно предоставить гарантии проведения Олимпиады, а также необходимо подтверждение договора трех регионов — Эвиан, Рона-Альпы и Прованс-Альпы — с французским правительством.

Принимающая сторона подтвердила, что все требования будут выполнены, когда правительство получит необходимые полномочия. Сейчас это сделать невозможно из-за того, что старый кабинет отправлен в отставку, а новый пока не сформирован.

— Заявка Французских Альп является очень сильным спортивным и техническим проектом, имеющим большую поддержку правительства и населения, — добавил Карл Штосс.

Олимпийский марафон

Помимо Франции, на проведение Олимпиады-2030 претендовали США (Солт-Лейк-Сити) и Швеция (Стокгольм и Оре) Стоит отметить, что еще 23 июля Томас Бах заявил, что французская заявка не имеет необходимых гарантий, и недвусмысленно намекал, что фаворитом в гонке за проведение Игр считался Солт-Лейк-Сити. Однако штату Юта отойдет Олимпиада-2034, а Игры-2030 пройдут во Франции, знаменитой своими горнолыжными курортами, где созданы условия для проведения элитных соревнований.

После заявления Баха расхождения возникали только из-за государственных гарантий. Их предоставление отложилось из-за политических проблем. 16 июля премьер-министр Франции Габриэль Атталь и правительство официально ушли в отставку. При этом в настоящее время члены кабмина временно выполняют свои функции — президент Франции Эммануэль Макрон отложил формирование нового правительства до завершения Олимпиады-2024.

Для Франции зимние Игры-2030 станут уже четвертыми в истории страны. Ранее Олимпиады проводились в Шамони в 1924-м, Гренобле в 1968-м и Альбервилле в 1992-м.