«Для меня это честь». Гауфф — о праве нести флаг США на церемонии открытия ОИ-2024

«Хочу сказать спасибо моим коллегам-олимпийцам из сборной США за то, что они проголосовали за меня и выбрали для этой невероятной миссии, быть знаменосцем на церемонии открытия. Большое спасибо. Для меня это честь», — написала Гауфф в социальных сетях.