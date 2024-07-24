Олимпийская чемпионка отстранена от участия в Играх в Париже. Проблема в скандальном видео
Четыре года назад британка Шарлотта Дюжарден 24 раза ударила лошадь плетью.
Четыре года назад британка Шарлотта Дюжарден 24 раза ударила лошадь плетью.
Конный спорт на Олимпиаде всегда стоит особняком от других видов, поскольку в соревнованиях помимо людей принимают участие животные. И зоозащитники как под микроскопом следят, чтобы никто не посмел жестоко обращаться с лошадьми. Однако на Играх в Париже скандал произошел еще до начала соревнований. Из-за появившегося в Сети видео четырехлетней давности отстранена от участия в соревнованиях трехкратная олимпийская чемпионка из Британии, одна из лидеров мировой выездки Шарлотта Дюжарден.
Всадница на Олимпиаде в Париже могла стать рекордсменкой Великобритании по количеству наград на Играх. На счету Дюжарден уже 6 медалей: 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Столько же у велосипедистки Лоры Кенни, правда, у нее награды только высшей пробы. Однако мечте Дюжарден не суждено было сбыться из-за видео, снятого на ее конюшне во время частного урока четыре года назад. Оно было направлено в Международную федерацию конного спорта (FEI), которая начала расследование инцидента. Узнав об изучении видео со стороны чиновников, Дюжарден во вторник, 23 июля, сообщила, что не поедет на Олимпиаду в Париже.
«Четыре года назад появилось видео, на котором показано, как я допускаю ошибку в суждениях во время тренировочной сессии. FEI проводит расследование, и пока идет этот процесс, я приняла решение отказаться от всех соревнований, включая Олимпийские игры в Париже. То, что произошло, совершенно не соответствует характеру и не отражает того, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников, однако этому нет оправдания. Мне очень стыдно, и мне следовало подать лучший пример в тот момент. Я искренне сожалею о своих действиях и опустошена тем, что подвела всех, включая команду Великобритании, болельщиков и спонсоров», — написала Шарлотта в социальных сетях.
В среду, 24 июля, появилось официальное сообщение пресс-службы FEI, согласно которому всадница отстранена от участия в соревнованиях на полгода за жестокое обращению с лошадью.
Видео, которое поначалу тщательно скрывалось, все же появилось в Сети. Его предоставил голландский юрист Стефан Венсинг. Он является адвокатом того самого разоблачителя, который обратился в FEI. Как оказалось, обвинитель оплачивал уроки верховой езды для подростка. И неоднократно наблюдал сцены избиения лошади хлыстом.
«Шарлотта Дюжарден находилась в центре арены. Она сказала ученице: “Ваша лошадь должна больше поднимать ноги на галопе”. Она взяла длинный кнут и била лошадь более 24 раз, причем очень сильно, очень жестко. Это было похоже на представление со слонами в цирке.
В этом не было никакого смысла. Никакой цели. Это невероятно. В то время мой клиент думал, что это, видимо, нормально. Думал: она олимпийская чемпионка. Кто я такой, чтобы сомневаться? Мой клиент поспрашивал всех, кого знал, но его предостерегли от высказываний в Великобритании. Но в прошлом году мой клиент увидел, как других отстранили от работы в Великобритании и других странах за подобное", — приводит слова Венсинга Daily Mail.
Предполагается, что спортсменка ударила лошадь по ногам, когда пыталась научить ее «пиаффе» — элементу выездки. Обычно в таком случае животное слегка похлопывают по ногам, чтобы побудить поднять их. Но не с такой силой, как на видео. В Великобритании в шоке от увиденного. Ведущая ITV Racing и бывшая организатор мероприятий Элис Планкетт считает, что карьера Дюжарден после этого закончена.
«Это не стандартная практика. Она знает это, и я просто не понимаю, как она попала в такую ситуацию, потому что Шарлотта сделала свою жизнь на лошадях. В современную эпоху такое обращение с животными не сойдет вам с рук. В конном спорте лошадь в центре внимания. Профессиональная карьера Дюжарден разорвана в клочья», — сказала Планкетт.
Надо отметить, что на Олимпиаде в Токио также был скандал, связанный с жестоким обращением с лошадьми. Он произошел во время турнира пятиборцев. Немецкая спортсменка Анника Шлой потеряла шансы на награды в конкуре из-за строптивости коня по кличке Saint Boy, после чего ее тренер на эмоциях ударил животное кулаком. Все закончилось достаточно радикальным решение международной федерации: конкур заменили на преодоление полосы препятствий.
Также накануне Парижа-2024 за жестокое обращение с животным была исключена из сборной датская всадница Карине Кассе Крют. Этот специалист по выездке в 2022 году избила лошадь пластиковой лопатой, но видео инцидента оказалось обнародовано только сейчас.
Екатерина Зобова