Шансы Медведева на ОИ повысились. Внезапное снятие Синнера даст более выгодный жребий

Янник Синнер: почему снялся с Олимпиады-2024 в Париже, слова, подробности, посев, жеребьёвка | Источник: Getty Images

Олимпийский теннисный турнир проходит раз в четыре года — тем обиднее должно быть тем игрокам, которые хотели выступить, но разным причинам не могут этого сделать. В числе вынужденных отказников очутился чемпион Australian Open 2024 года, первая ракетка мира Янник Синнер, так некстати приболевший. Впрочем, это никогда не бывает кстати.

О том, что у Синнера проблемы со здоровьем, стало известно ещё во вторник, 23 июля. Сообщалось, что итальянец не смог вылететь на Олимпиаду в Париж из-за высокой температуры. В среду, 24 июля, неприятные новости подтвердились: у Янника тонзиллит, также известный как ангина. Об этом стало известно уже со слов самого спортсмена.

«С грустью сообщаю вам, что, к сожалению, я не смогу принять участия в Олимпийских играх в Париже. После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал дискомфорт. Пару дней я отдыхал, а затем обратился к врачу. У меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали не выступать на Олимпиаде. Пропуск Игр — большое огорчение, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал возможности представить свою страну на этом очень важном мероприятии. Удачи всем итальянским спортсменам, которых буду поддерживать из дома. Forza Italia», — написал Синнер на своей странице в социальной сети.

Снятие Янника до жеребьёвки означает, что все сеяные автоматически поднимаются в посеве на одну строчку. В первой десятке наибольшую выгоду из этого извлекли Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Алькарас с третьей строчки переместился на вторую. Это означает, что с Новаком Джоковичем теперь он может встретиться только в финале. Медведев с пятого места поднялся на четвёртое. Если в первом варианте посева, ещё с Синнером, Даниилу светила встреча с кем-то из топ-4 уже в четвертьфинале, то теперь сам он располагается в первой четвёрке и может пересечься с кем-то из пары Джокович — Алькарас в полуфинале. Ну, а встреча со Зверевым возможна только в финале.

Циципас же, вместо того чтобы получить кого-то из топ-8 в ⅛ финала, теперь может сыграть с топом не ранее четвертьфинала. Вот как выглядит актуальная первая восьмёрка посева:

Стефанос Циципас (Греция);

Тейлор Фритц (США);

Каспер Рууд (Норвегия);

Алекс де Минор (Австралия);

Даниил Медведев (Россия);

Александр Зверев (Германия);

Карлос Алькарас (Испания);

Новак Джокович (Сербия).

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Теннисисты понемногу осваиваются в Париже, пытаясь войти в ритм Олимпиады, которая официально ещё даже не началась. Однако далеко не все из них будут жить в Олимпийской деревне. Так, Даниил Медведев и Новак Джокович решили жить в других местах во время турнира. «Даня не будет жить в Олимпийской деревне. Он вместе со своими двумя тренерами будет в другом месте жить», — приводит слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева ТАСС.

«Мы ожидаем, что Новак прибудет в ближайшие дни. Но он не будет останавливаться у нас на вилле», — приводит слова члена сербской делегации Relevo.

Двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова объяснила, с чем могут быть связаны такие решения спортсменов. "По личному опыту знаю, что ребятам на Олимпиаде лучше жить по возможности не в деревне — там сложно сосредоточиться, очень много людей. Жалею, что не поступила так, когда участвовала. Лена Дементьева, помню, жила не в деревне, когда победила на Играх.

Новак тоже решил не рисковать — жить в Олимпийской деревне он отказался. Не хочет отвлекаться перед Играми, «как это было в Токио». Тоже верное решение. Да и условия в отелях куда лучше, ведь там точно не картонные кровати, как в деревне", — написала она в своём телеграм-канале.

А ещё Кузнецову удивило решение Рафаэля Надаля жить в Олимпийской деревне. По мнению Светланы, испанцу придётся непросто из-за его огромной популярности.

«Удивилась, что Рафа Надаль, как и все смертные спортсмены, остановился в Олимпийской деревне. Это совсем не просто, учитывая невероятную популярность Рафаэля среди самих спортсменов. Я лично наблюдала в Олимпийских деревнях очереди за автографом и фото Надаля. А Рафа, сам доброта и скромность, никогда никому не отказывал. Перед матчами он, правда, переселялся в более уединённые места, чтобы сконцентрироваться», — добавила она.

Жеребьёвка всех пяти сеток олимпийского теннисного турнира пройдёт в четверг, 25 июля, и начнётся в 12:00 мск. Соревнования пройдут с 27 июля по 4 августа.