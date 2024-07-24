Месси отреагировал на скандальный матч сборной Аргентины на Олимпиаде
Нападающий Лионель Месси отреагировал в соцсетях на скандальный матч сборной Аргентины на Олимпиаде с Марокко (1:2).
Нападающий Лионель Месси отреагировал в соцсетях на скандальный матч сборной Аргентины на Олимпиаде с Марокко (1:2).
На 106-й минуте аргентинцы сравняли счет (2:2), после чего марокканские фанаты устроили массовые беспорядки, и судья увел команды в раздевалку.
Спустя 2 часа игру возобновили, а главный арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR. Игра в итоге завершилась поражением Аргентины со счетом 1:2.
«Нереально», — написал Месси на черном фоне в сторис, добавив удивленный эмодзи.