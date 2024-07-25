Гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Болельщики освистали гимн Израиля перед началом футбольного матча между израильтянами и малийцами на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила газета I.

Встреча прошла 24 июля и завершилась вничью (1:1). Отмечается, что по всему стадиону были развешены палестинские флаги, а полиции приходилось следить, чтобы палестинские и израильские болельщики не устроили драку.

23 июля стало известно, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Палестины направил письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. В письме подчеркивается, что палестинские спортсмены, особенно в секторе Газа, лишены возможности безопасно покидать страну и значительно пострадали из-за продолжающегося конфликта. В своем заявлении НОК Палестины также сослался на недавнее заключение высшего суда ООН, признавшего оккупацию Израилем палестинских территорий незаконной.