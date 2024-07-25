Аргентина пожаловалась в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде

«‎Ассоциация футбола Аргентины спешит заявить, что в связи с общеизвестными событиями в матче нашей олимпийской сборной с командой Марокко, мы подали официальную претензию в Дисциплинарную комиссию ФИФА. В ней мы просим принять все необходимые меры регулирования для события такой серьезности, как Летние Олимпийские игры.



Крайне важно гарантировать безопасность всех участников нашего прекрасного вида спорта, которым является футбол. Мы сделаем все необходимое, чтобы это в итоге произошло»‎‎, — сказано в заявлении AFA.

Матч открытия олимпийского футбольного турнира в Папиже закончился грандиозным скандалом. Главный арбитр встречи Гленн Нюберг добавил к основному времени матча 15 минут. На 16-й добавленной минуте аргентинцы сумели сравнять счет благодаря голу Кристиана Медины, после чего в игроков «‎альбиселесте»‎‎ полетели стаканы, бутылки и петарды от марокканских болельщиков. Футболисты обеих команд быстро покинули поле и ушли в подтрибунное помещение.

Через два часа после инцидента Нюберг отменил гол Медины, зафиксировав офсайд после пересмотра VAR, и вернул команды на поле, чтобы они доиграли еще три минуты. В итоге встреча закончилась победой марокканской сборной со счетом 2:1.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Действующим чемпионом мужского олимпийского футбольного турнира является сборная Бразилии, которая не сумела квалифицироваться на Игры в Париже.