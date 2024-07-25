Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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15:15скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
Регби. Мужчины. Группа B
15:30скороАргентинаАвстралия
Регби. Мужчины. Группа C
16:00скороСШАУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
16:30скороФиджиФранция
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороГерманияКорея
Регби. Мужчины. Группа A
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17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороИспания (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороКанада (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
21:00скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
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Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)Колумбия (олимп.)
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Регби. Мужчины
22:00скороМужчины. 1/4 финала
11:52 (мск), источник: Спорт Mail

Аргентина пожаловалась в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отправила официальную жалобу в ФИФА по итогам матча первого тура группового этапа олимпийского турнира против сборной Марокко (1:2).

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Источник: Reuters

«‎Ассоциация футбола Аргентины спешит заявить, что в связи с общеизвестными событиями в матче нашей олимпийской сборной с командой Марокко, мы подали официальную претензию в Дисциплинарную комиссию ФИФА. В ней мы просим принять все необходимые меры регулирования для события такой серьезности, как Летние Олимпийские игры.

Крайне важно гарантировать безопасность всех участников нашего прекрасного вида спорта, которым является футбол. Мы сделаем все необходимое, чтобы это в итоге произошло»‎‎, — сказано в заявлении AFA.

Матч открытия олимпийского футбольного турнира в Папиже закончился грандиозным скандалом. Главный арбитр встречи Гленн Нюберг добавил к основному времени матча 15 минут. На 16-й добавленной минуте аргентинцы сумели сравнять счет благодаря голу Кристиана Медины, после чего в игроков «‎альбиселесте»‎‎ полетели стаканы, бутылки и петарды от марокканских болельщиков. Футболисты обеих команд быстро покинули поле и ушли в подтрибунное помещение.

Через два часа после инцидента Нюберг отменил гол Медины, зафиксировав офсайд после пересмотра VAR, и вернул команды на поле, чтобы они доиграли еще три минуты. В итоге встреча закончилась победой марокканской сборной со счетом 2:1.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Действующим чемпионом мужского олимпийского футбольного турнира является сборная Бразилии, которая не сумела квалифицироваться на Игры в Париже.


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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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