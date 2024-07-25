Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Расписание событий
Стрельба из лука. Мужчины
15:15скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороГерманияКорея
Регби. Мужчины. Группа A
17:00скороЮАРЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороИспания (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороКанада (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
21:00скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)Колумбия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
22:00скороСША (олимп.)Замбия (олимп.)
Регби. Мужчины
22:00скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
22:30скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
23:00скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
23:30скороМужчины. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа D
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа N
12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Анжелика Кербер закончит спортивную карьеру на Олимпиаде в Париже

Бывшая первая ракетка мира, чемпионка трёх турниров «Большого шлема» Анжелика Кербер закончит спортивную карьеру на Олимпиаде в Париже. Об этом спортсменка сообщила в личном аккаунте в соцсетях.

Наверх
Анжелика Кербер закончит спортивную карьеру на Олимпиаде в Париже | Источник: Getty Images

«Перед началом Олимпийских игр я уже могу сказать, что никогда их не забуду, потому что это будет мой последний профессиональный турнир в качестве теннисистки. Я люблю этот спорт всем сердцем и благодарна за воспоминания и возможности, которые он мне дал.

В детстве я могла только мечтать вырасти с ракеткой в руках и дойти до такого уровня. Теперь же я выделю время, чтобы впитать каждую секунду последних матчей на корте. Спасибо всем за поддержку. Она очень многое значит для меня», — написала Кербер.

Напомним, на Играх в Париже Анжелика Кербер выступит в женском одиночном разряде, а также в парном с соотечественницей Лаурой Зигемунд.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Все фотогалереи
ВидеоФото
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Нехватка продуктов, шпионаж, ограбление: скандалы в столице Игр
Индивидуальные. Нейтральные. Атлеты. Споры о россиянах на ОИ
Скандал в Польше: глава НОК обнял 17-летнюю спортсменку за бедро
Паритет за сто лет: на ОИ впервые будет поровну мужчин и женщин
Волейболист «Локомотива» получил травму на первой тренировке в Париже перед ОИ-2024
Бразилия обыграла Испанию в стартовом матче женского гандбольного турнира ОИ-2024
Сборная США по регби обыграла Уругвай в третьем туре Олимпиады 2024
Спортсменам на Олимпиаде выдали 10 тысяч салфеток для орального секса
Олимпийцы сомневаются в пригодности Сены к соревнованиям по плаванию
Аргентинского футболиста на Олимпиаде обокрали на €50 тысяч
«Хуже, чем в Индии». Шведские спортсмены — об условиях в Париже
На Олимпиаде в Париже спортсменам установили «антисекс-кровати»
Стало известно, какие звезды выступят на открытии Олимпиады-2024
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Бывшая первая ракетка мира завершит карьеру после Олимпиады
Рыбакина и другие казахстанские теннисисты узнали первых соперников на Олимпиаде-2024
Нидерландские гандболистки обыграли Анголу в стартовом матче Олимпиады-2024
Российские теннисисты узнали своих первых соперников на Олимпиаде
Мамиашвили прокомментировал желание борцов из США соревноваться с россиянами на Олимпиаде
Новак Джокович и Рафаэль Надаль могут сыграть во втором круге теннисного турнира на ОИ
Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге
Медведев и Сафиуллин узнали первых соперников в парном разряде
Сидаков рассказал о просьбе США допустить российских борцов до ОИ
Парижская Олимпиада погрязла в проблемах. Организаторам жалко яиц и мяса для спортсменов в деревне Игр
СМИ: Энди Маррей снялся с одиночного разряда Олимпиады
Румынскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг перед стартом Олимпиады
Анжелика Кербер закончит спортивную карьеру на Олимпиаде в Париже
СМИ: спортсмены недовольны питанием в Олимпийской деревне
Аргентина пожаловалась в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде
Владельцы речных трамвайчиков теряют доход из-за Олимпиады
Олимпийский чемпион по BMX был ограблен по пути в Париж
«Буду собирать значки на ОИ — это весело!» Диана Шнайдер о третьем титуле и первых Играх
Сколько медалей увезет Россия? Открытие скандальной Олимпиады уже завтра
Гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде
Алия Мустафина вошла в список лучших олимпийцев XXI века
Олимпиада-2024, Франция — США — 3:0, обзор матча Олимпийских игр, голы: Ляказетт, Олисе, Баде, статистика, 24 июля 2024
«Покидая цирк, мы будем говорить о причине, почему он был приостановлен?» Тальяфико — о скандальном матче с Марокко
Безумная развязка и ограбление Аргентины, Ляказетт тащит Францию, Бальбуэна не остановил Японию
«Я готовилась и хотела выступить на Олимпиаде»
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Сборная Франции разгромила команду США на Олимпийских играх — 2024
«Атмосфера потрясающая»: теннисистка Диана Шнайдер осваивается на дебютной Олимпиаде
Новак Джокович провёл первую тренировку на олимпийских кортах в Париже
Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже: все варианты и основные соревнования Игр
Хольгер Руне не сыграет на Олимпиаде в Париже из-за травмы запястья
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь