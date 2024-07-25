Анжелика Кербер закончит спортивную карьеру на Олимпиаде в Париже

«Перед началом Олимпийских игр я уже могу сказать, что никогда их не забуду, потому что это будет мой последний профессиональный турнир в качестве теннисистки. Я люблю этот спорт всем сердцем и благодарна за воспоминания и возможности, которые он мне дал.



В детстве я могла только мечтать вырасти с ракеткой в руках и дойти до такого уровня. Теперь же я выделю время, чтобы впитать каждую секунду последних матчей на корте. Спасибо всем за поддержку. Она очень многое значит для меня», — написала Кербер.