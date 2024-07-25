Парижская Олимпиада погрязла в проблемах. Организаторам жалко яиц и мяса для спортсменов в деревне Игр | Источник: Getty Images

Олимпийская деревня — место движа спортсменов, где они проводят почти все внесоревновательное время. Одно из главных помещений для них там — столовая. Ведь без еды силам на победы взяться будет неоткуда.

В столовой Парижа-2024 на 3500 человек, по заявлениям организаторов, ежедневно будут подавать около 40 тысяч порций в день. Помимо этого можно будет взять что-то перекусить в фудтраках на территории комплекса.

Для спортсменов разработали около 500 рецептов блюд. Найти можно будет как что-то простое, так и изысканное. Несмотря на это, картошки фри, авокадо, местных деликатесов, большого количества мясных блюд и алкоголя там не попробовать.

От пластика в кафе и ресторанах французы отказались, чтобы позаботиться об экологии. Вместо этого помещения для еды оборудовали многоразовой посудой.

Сделали и несколько прикольных фишек. Например, любой кофеман сможет нанести на свой напиток изображение, которое хочет.

В булочной можно не только отведать свежайшую выпечку, но и изготовить ее самим.

Набрать себе в тарелку можно довольно внушительное количество еды. Правда, не у всех есть такая возможность.

Спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне.

Наплыв посетителей такой, что организаторам пришлось нормировать определенные продукты, чтобы их хватило на всех. Например, наблюдается высокий спрос на куриные яйца и мясо на гриле.

Поставщики вынуждены экстренно пополнять запасы. Вроде бы пока никто не слился, все готовы к таким изменениям. Время на адаптацию к высокому спросу на еду до церемонии открытия и заезда в деревню остальных спортсменов еще есть.

«Мы серьезно относимся к отзывам спортсменов и активно работаем над адаптацией наших поставок к увеличению мощности ресторанов в олимпийской деревне, а также к фактическому потреблению, наблюдавшемуся в первые дни…», — цитирует L"Equipe ресторан Sodexo Live, работающий в деревне.