Сидаков рассказал о просьбе США допустить российских борцов до ОИ

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

В интервью на YouTube-канале спортивного журналиста Вячеслава Абдусаламова 28-летний борец заявил, что американские борцы очень хотят соперничать с российскими.

«Они даже говорили, что писали письма о нашем допуске. Молодцы. Они, наоборот, за то, чтобы наша команда выступила. Но что поделать», — сказал Сидаков.

В 2021 году Сидаков стал олимпийским чемпионом в категории до 74 кг. На Олимпийских играх в Токио российские и американские борцы-вольники завоевали по пять медалей. Россияне выиграли три золота, американцы — два.

Российские борцы были допущены до международных соревнований в нейтральном статусе и участвовали в квалификации к ОИ-2024, завоевав 16 путевок из 18 возможных. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила об отказе российских борцов от участия в Олимпиаде за три недели до ее начала.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В Играх примут участие 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе.