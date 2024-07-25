Южнокорейская лучница установила мировой рекорд на Олимпиаде
Спортсменка из Южной Кореи Лим Си Хён победила в квалификации соревнований по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Париже, установив мировой рекорд.
Спортсменка из Южной Кореи Лим Си Хён победила в квалификации соревнований по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Париже, установив мировой рекорд.
21-летняя Лим Си Хён показала результат 694 очка из 720 возможных. Спортсменка побила прежнее мировое достижение, которое принадлежало ее соотечественнице Кан Че Ён. Летом 2019 года Кан Че Ён набрала 692 очка.
Лим Си Хён — чемпионка мира 2023 года в командных соревнованиях. Спортсменка занимает второе место в мировом рейтинге.
Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июля в Париже, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и другие атлеты в разных видах спорта.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.