Южнокорейская лучница установила мировой рекорд на Олимпиаде

21-летняя Лим Си Хён показала результат 694 очка из 720 возможных. Спортсменка побила прежнее мировое достижение, которое принадлежало ее соотечественнице Кан Че Ён. Летом 2019 года Кан Че Ён набрала 692 очка.

Лим Си Хён — чемпионка мира 2023 года в командных соревнованиях. Спортсменка занимает второе место в мировом рейтинге.

Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июля в Париже, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и другие атлеты в разных видах спорта.