«Хуже, чем в Индии». Шведские спортсмены — об условиях в Париже
Сборная Швеции по настольному теннису раскритиковала транспортные условия на XXXIII Летних Олимпийских играх.
Сборная Швеции по настольному теннису раскритиковала транспортные условия на XXXIII Летних Олимпийских играх.
Игроки сборной Швеции по настольному теннису выразили недовольство транспортными условиями на Олимпиаде-2024 в Париже. Мужская и женская команды ежедневно тратят 1 час 20 минут, чтобы добраться на тренировки, которые проходят в нескольких километрах к югу от центра города.
«В транспорте очень жарко. Дважды в день мы едем по 40 минут туда‑обратно, и, честно говоря, здесь, в Париже, жара хуже, чем в Индии. Если так будет продолжаться, люди в конце концов будут падать в обморок в автобусах», — приводит слова тренера мужской сборной Швеции Юргена Перссона Aftonbladet.
Соревнования по настольному теннису в рамках Олимпийских игр пройдут с 27 июля по 10 августа. Спортсмены разыграют пять комплектов медалей: в мужском и женском одиночном и парном разрядах и в миксте.
Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июля в Париже, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и лучники.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.