Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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15:00скороИспанияБразилия
Регби. Мужчины. Группа B
15:00скороСамоаКения
Стрельба из лука. Мужчины
15:15скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
Регби. Мужчины. Группа B
15:30скороАргентинаАвстралия
Регби. Мужчины. Группа C
16:00скороСШАУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
16:30скороФиджиФранция
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороГерманияКорея
Регби. Мужчины. Группа A
17:00скороЮАРЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороИспания (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороКанада (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
21:00скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)Колумбия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
22:00скороСША (олимп.)Замбия (олимп.)
Регби. Мужчины
22:00скороМужчины. 1/4 финала
15:02 (мск), источник: Спорт Mail

«Хуже, чем в Индии». Шведские спортсмены — об условиях в Париже

Сборная Швеции по настольному теннису раскритиковала транспортные условия на XXXIII Летних Олимпийских играх.

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Источник: Telmo Pinto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Игроки сборной Швеции по настольному теннису выразили недовольство транспортными условиями на Олимпиаде-2024 в Париже. Мужская и женская команды ежедневно тратят 1 час 20 минут, чтобы добраться на тренировки, которые проходят в нескольких километрах к югу от центра города.

«В транспорте очень жарко. Дважды в день мы едем по 40 минут туда‑обратно, и, честно говоря, здесь, в Париже, жара хуже, чем в Индии. Если так будет продолжаться, люди в конце концов будут падать в обморок в автобусах», — приводит слова тренера мужской сборной Швеции Юргена Перссона Aftonbladet.

Соревнования по настольному теннису в рамках Олимпийских игр пройдут с 27 июля по 10 августа. Спортсмены разыграют пять комплектов медалей: в мужском и женском одиночном и парном разрядах и в миксте.

Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июля в Париже, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и лучники.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.

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