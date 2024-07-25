Аргентинского футболиста на Олимпиаде обокрали на €50 тысяч

Ранее о краже сообщил главный тренер сборной Аргентины Хавьер Маскерано. Он заявил, что футболист стал жертвой кражи, когда находился на тренировке. Отмечается, что следов взлома не обнаружено. Грабитель проник в раздевалку аргентинцев и украл драгоценности и часы.

В ближайшее время будет подана жалоба, в которой Альмаду должен подтвердить информацию об инциденте.

Напомним, сборная Аргентины уступила национальной команде Марокко со счетом 1:2 на групповом этапе олимпийского турнира. Встреча группы В была остановлена на несколько часов из-за беспорядков во время счета 2:2, когда на 16-й минуте компенсированного ко второму тайму времени футболист сборной Аргентины сравнял счет.

После двух часов ожидания и разминки главный арбитр дал сигнал к возобновлению игры и после просмотра VAR отменил гол аргентинцев из‑за офсайда.

Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июля в Париже, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и другие атлеты в разных видах спорта.