Аргентинского футболиста на Олимпиаде обокрали на €50 тысяч
Игрока сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали, у спортсмена пропали драгоценности на сумму €50 тысяч, сообщает RMC Sport.
Игрока сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали, у спортсмена пропали драгоценности на сумму €50 тысяч, сообщает RMC Sport.
Ранее о краже сообщил главный тренер сборной Аргентины Хавьер Маскерано. Он заявил, что футболист стал жертвой кражи, когда находился на тренировке. Отмечается, что следов взлома не обнаружено. Грабитель проник в раздевалку аргентинцев и украл драгоценности и часы.
В ближайшее время будет подана жалоба, в которой Альмаду должен подтвердить информацию об инциденте.
Напомним, сборная Аргентины уступила национальной команде Марокко со счетом 1:2 на групповом этапе олимпийского турнира. Встреча группы В была остановлена на несколько часов из-за беспорядков во время счета 2:2, когда на 16-й минуте компенсированного ко второму тайму времени футболист сборной Аргентины сравнял счет.
После двух часов ожидания и разминки главный арбитр дал сигнал к возобновлению игры и после просмотра VAR отменил гол аргентинцев из‑за офсайда.
Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июля в Париже, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и другие атлеты в разных видах спорта.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.