Бразилия обыграла Испанию в стартовом матче женского гандбольного турнира ОИ-2024
Гандболистки сборной Бразилии обыграли соперниц из Испании в первом матче команд на олимпийском турнире.
Гандболистки сборной Бразилии обыграли соперниц из Испании в первом матче команд на олимпийском турнире.
Матч завершился со счётом 29:18.
Первый тайм встречи завершился со значительным перевесом в пользу бразильянок — 15:10. Во второй 30-минутке победительницы оторвались от соперниц ещё сильнее — 14:8.
Бразилия и Испания выступают в группе B вместе со сборными Франции, Венгрии, Нидерланды и Ангола. В следующей встрече бразильские гандболистки сыграют со сборной Венгрии, а Испания сыграет с Анголой.
Соревнования в гандболе в рамках Олимпийских игр в Париже проходят с 25 июля по 10 августа. Всего 12 команд принимают участие в розыгрыше. В группе A выступают Дания, Норвегия, Германия, Швеция, Южная Корея, Словения.