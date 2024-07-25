Бразилия обыграла Испанию в стартовом матче женского гандбольного турнира ОИ-2024

Матч завершился со счётом 29:18.

Первый тайм встречи завершился со значительным перевесом в пользу бразильянок — 15:10. Во второй 30-минутке победительницы оторвались от соперниц ещё сильнее — 14:8.

Бразилия и Испания выступают в группе B вместе со сборными Франции, Венгрии, Нидерланды и Ангола. В следующей встрече бразильские гандболистки сыграют со сборной Венгрии, а Испания сыграет с Анголой.