Летние игры в Париже

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Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороГерманияКорея
Регби. Мужчины. Группа A
17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороИспания (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороКанада (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
21:00скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)Колумбия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
22:00скороСША (олимп.)Замбия (олимп.)
Регби. Мужчины
22:00скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
22:30скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
23:00скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
23:30скороМужчины. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа D
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа N
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа B
Стрельба. Микст
27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
17:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: во Франции игнорируют базовые потребности гостей Олимпийских игр в Париже

Они сталкиваются с транспортными проблемами и низким качеством условий проживания, отметило агентство IRNA.

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Источник: AFP 2023

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Франции не позаботились об обеспечении потребностей гостей Олимпиады, те сталкиваются с транспортными проблемами и низким качеством условий проживания, а улицы французской столицы «заполонили бездомные». Об этом сообщили журналисты агентства IRNA.

По их словам, «соревнования такого уровня будто не важны для чиновников и жителей Парижа, обычно хозяева международных соревнований стараются создать такие условия для всех гостей, чтобы страна сохранила свой имидж на мировой арене», а у приезжающих остались положительные впечатления от посещения государства. По словам иранских журналистов, несмотря на заявления французских властей, что они вложили большие средства в организацию Олимпийских игр, «у представителей средств массовой информации и гостей возникают проблемы даже с питьевой водой».

Агентство отмечает, что для журналистов, приехавших освещать Олимпиаду в Париже, не был организован трансфер от аэропорта до места проживания, «всем приходилось пользоваться общественным транспортом», при этом «в метро не работают эскалаторы». В отелях, где живут представители СМИ и спортсмены, «отключены системы кондиционирования», городские улицы «заполнены нищими, что усугубляет существующие проблемы безопасности».

Европейские средства массовой информации ранее уже сообщали о низком качестве обслуживания спортсменов, ограблениях олимпийцев, проблемах с обеспечением продовольствием, неудобных «картонных» кроватях, жалобах на духоту в транспорте. Жителей французской столицы и гостей Олимпиады продолжают терроризировать крысы, а в преддверии соревнований Францию атаковали постельные клопы.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля. Игры завершатся 11 августа.

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