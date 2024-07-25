СМИ: во Франции игнорируют базовые потребности гостей Олимпийских игр в Париже

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Франции не позаботились об обеспечении потребностей гостей Олимпиады, те сталкиваются с транспортными проблемами и низким качеством условий проживания, а улицы французской столицы «заполонили бездомные». Об этом сообщили журналисты агентства IRNA.

По их словам, «соревнования такого уровня будто не важны для чиновников и жителей Парижа, обычно хозяева международных соревнований стараются создать такие условия для всех гостей, чтобы страна сохранила свой имидж на мировой арене», а у приезжающих остались положительные впечатления от посещения государства. По словам иранских журналистов, несмотря на заявления французских властей, что они вложили большие средства в организацию Олимпийских игр, «у представителей средств массовой информации и гостей возникают проблемы даже с питьевой водой».

Агентство отмечает, что для журналистов, приехавших освещать Олимпиаду в Париже, не был организован трансфер от аэропорта до места проживания, «всем приходилось пользоваться общественным транспортом», при этом «в метро не работают эскалаторы». В отелях, где живут представители СМИ и спортсмены, «отключены системы кондиционирования», городские улицы «заполнены нищими, что усугубляет существующие проблемы безопасности».

Европейские средства массовой информации ранее уже сообщали о низком качестве обслуживания спортсменов, ограблениях олимпийцев, проблемах с обеспечением продовольствием, неудобных «картонных» кроватях, жалобах на духоту в транспорте. Жителей французской столицы и гостей Олимпиады продолжают терроризировать крысы, а в преддверии соревнований Францию атаковали постельные клопы.