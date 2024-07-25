Определились четвертьфинальные пары по регби на Олимпиаде в Париже

В четвертьфинале сборная Новой Зеландии сыграет со сборной ЮАР, Аргентина встретится с Францией, Фиджи — с Ирландией, а Австралия — с США.

Напомним, сегодня, 25 июля, сборная Фиджи одержала третью победу в групповом турнире Олимпиады. Со счётом 19:12 были обыграны хозяева соревнований команда Франции. Также сборная Австралии по регби-7 одержала третью победу на Олимпийских играх 2024 года в Париже и вышла в плей-офф соревнований с первого места в группе. Также сборная ЮАР по регби-7 обыграла сборную Японии со счётом 35:0, 14:5.