Французские гандболистки обыграли Венгрию на Олимпийских играх — 2024

Сборная Франции в непростом матче одолела гандболисток из Венгрии. Встреча закончилась со счётом 31:28 в пользу французских спортсменок.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.